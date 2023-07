Lstí vylákal od ženy v Kyjově klíčky od auta. Podvodník lhal o nemocné dceři

O auto připravil podvodník dobrosrdečnou ženu na koupališti v Kyjově. Aby mu dobrovolně svěřila klíčky od vozidla, využil lsti. „Dal se s ní do řeči u stánku s občerstvením, kdy mu po několika desítkách minut rozhovoru zazvonil telefon. Slušně si odběhl vyřídit hovor někam bokem a když se vrátil, s nešťastným výrazem prosil svoji novou známou, jestli by jej nemohla odvézt s dítětem, které má akutní záchvat do nemocnice,“ popsal situaci ve středu policejní mluvčí David Chaloupka.

