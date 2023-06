Hádku mezi oběma muži ukončili teprve policisté, to však obžalovanému nezabránilo hned o den později vykrást auto stojící v hodonínské ulici Národních Hrdinů. Z něj ukradl doklady a autorádio. Ačkoliv se Baláž snažil soudní senát přesvědčit o tom, že na kamerovém záznamu z místa není on, soud jeho odvolání neuvěřil. „V případě krádeže je obžalovaný usvědčený kamerovým záznamem, kde je jasně vidět, jak se do auta vloupal,“ poznamenala soudkyně Markéta Jirsová.