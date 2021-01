Neúspěšně skončila i policejní pátrací akce se služebním psem. "Případ prošetřujeme pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V případě dopadení zloději v době nouzového stavu hrozí až několikaletý pobyt za mřížemi," doplnil mluvčí Vala.

Ten také upozornil, že podobných případů kráděží přibývá. "V poslední době policisté na Hodonínsku evidují na desítku vloupání do obydlí. Strážci zákona tak radí, aby si lidé velké sumy a cenné věci dávali do domácího trezoru. V opačném případě, aby si hotovost raději ukládali na účet a drahocennosti do bezpečností schránky v bance. Taktéž je vhodné mít své hodnotné věci vyfotografované, aby při případném odcizení mohly snímky pomoct policistům s jejich identifikací," poradil Vala.

Jak zdůraznil, především senioři bývají co se hotovosti a jejího ukládání týče konzervativní a neopatrní. "Leckdy ani nemají bankovní účty a veškeré peníze uschovávají na nejrůznější místa ve svém příbytku. Mezi nejhojnější skrýše patří zejména skříně, šuplíky či knihovny. Někdy své úspory ukládají i do ložního prádla, matrací nebo polštářů. Jedno je ale stejné, důchodci si se sofistikovanými úkryty příliš hlavu nelámou, čehož využívají nejrůznější kriminální živly," poukázal mluvčí.

Zároveň vyzval lidi, aby ke svému okolí nebyli lhostejní. "Všímejte si pohybu cizích osob. Jakékoli podezřelé jednání pak neprodleně volejte na bezplatnou linku policie 158," doporučil.