Dodal, že zadržená žena byla pod vlivem alkoholu. Za pokus o vraždu ji hrozí až osmnáct let. V posledních dnech se podle Švába nejednalo v kraji o ojedinělý podobný útok. Minulé úterý zasáhla žena na Blanensku vrženým nožem svého přítele. Ten utrpěl drobná zranění. „Rok izolace, zákazů, příkazů a nařízení. Značné omezení volnosti a do toho masírování z médií. Pak stoupají vraždy a sebevraždy. Je to smutné,“ okomentoval zmíněné události na sociální síti jeden z diskutujících.

Důchodce vrah? Zřejmě neunesl rozchod, domnívají se Adamovští

V sobotu se na tísňovou linku obrátil čtyřiačtyřicetiletý muž z Brna s tím, že je pobodaný. Neutrpěl vážná zranění. Byl opilý a původ zranění nedokázal vysvětlit. Podle svých slov se pohádal z družkou, která odešla z bytu.

Na ubytovně se prali o ženu

Ve stejný den řešili policisté v Brně i bitku dvou nezletilých hochů, při které jeden z nich zaútočil teleskopickým obuškem a druhý ho bodl nožem. „Naštěstí se nejednalo o vážné zranění. Chlapec byl po ošetření propuštěn do domácího léčení. Případ je prověřován jako ublížení na zdraví, vzhledem k věku podezřelého bude pro nepřípustnost trestního stíhání odložen,“ upřesnil Šváb.

Naopak vážným zraněním skončil v sobotu konflikt dvou cizinců v ubytovně na Břeclavsku. Jádrem sporu měla být přítelkyně jednoho z nich. Ten se měl na svého spolubydlícího vrhnout. „Zřejmě ale nepočítal s nožem odloženým na nočním stolku, kterým mu jeho sok způsobil těžké zranění, řeznou ránu na břichu. Naštěstí bez zasažení vnitřních orgánů. Věc prověřujeme jako pokus těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ dodal policista.

Před Štědrým dnem pak skončil v břeclavské nemocnici sedmadvacetiletý muž. Po útoku známého, ve kterém figuroval alkohol, pervitin a údajně odcizená pokladnička. „Policisté v souvislosti s tímto konfliktem po několika hodinách zadrželi dvaatřicetiletého muže. Zodpovídá se z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ informovali policisté.

Ve čtvrtek odpoledne se v adamovském kostele svaté Barbory rozloučí s osmasedmdesátiletou ženou, kterou měl v tamním domě s pečovatelskou službou nožem zabít její o čtyři roky mladší soused. Poté si sáhl na život. K tragédii došlo před vánočními svátky. „V kostele nám vypomáhala při brigádách. Byla to velmi příjemná a vstřícná paní. Při pohřební mši bude zpívat sbor, ve kterém před lety působila. Je to tragédie, nevím, co bych k tomu víc řekl,“ uvedl jeden z adamovských farníků Josef Novotný.