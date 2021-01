Viníci nehod v Hodoníně se vyhýbají odpovědnosti. Jeden z nich poškodil den před Štědrým dnem mezi půl pátou a půl devátou večer vozidlo na křižovatce ulic Ivana Olbrachta a náměstí Bohuslava Martinů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

Policisté na případ upozornili v neděli. "Na svědomí by to mohl mít neznámý cyklista, který se plně nevěnoval řízení a narazil do zaparkovaného vozidla Audi A8. Následně z místa odjel pryč, aniž by událost nějak řešil," informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.