Trestní oznámení podal bývalý místostarosta Vilém Reichsfeld a směřovalo na současné radní mimo jiné kvůli složení stotisícové jistiny do elektronické aukce bez projednání nákupu tržnice v zastupitelstvu. „Výsledek prověřování beru na vědomí. Musím nicméně i nadále setrvat na mých pochybnostech týkajících se jak způsobu nabytí tržnice městem, tak pochybnostech spojených s nenabytím tržnice za osm milionů korun v roce 2014. Důvod, proč tak město tehdy neučinilo, dnes nedokáže nikdo věrohodně vysvětlit,“ uvedl Reichsfeld.

Naopak podle starosty Petra Koláře prověřování potvrdilo zjevnou neopodstatněnost trestního oznámení. „Nebyly shledány žádné problémy, žádné nedostatky. Všechno proběhlo řádně, v souladu se zákonem. Jinými slovy, udání bylo zcela lživé,“ řekl Kolář.

Radnice koupila tržnici loni v září za patnáct milionů korun a to i s projektem na výstavbu trojice polyfunkčních domů místo ní. „V tuto chvíli počítáme s tím, že do září by měla být hotová kompletní projektová dokumentace. A do zimních měsíců by mohly začít stavební práce na výstavbu bytů a prodejen,“ přiblížil starosta s tím, že jako první se bude stavět největší z trojice plánovaných objektů.