Dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala v Hodoníně v Brandlově ulici před domem číslo 77.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

"Pátráme po neznámém řidiči, který ujel od nehody. Ta se stala v Hodoníně v období od 14. do 17.1 listopadu v ulici Brandlova před domem číslo. 77. Neznámý řidič se pravděpodobně nevěnoval řízení a narazil do zaparkovaného Chrysleru Concorde. Aniž by pak na sebe zanechal kontakt nebo situaci nějak řešil, tak z místa nehody odjel," uvedl ve středu mluvčí policistů Petr Zámečník.