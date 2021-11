Nabourané auto zůstalo na parkovišti v Bzenci po nárazu neznámého řidiče. Majitel ho zanechal v ulici Pod vinohrady u činžovního domu s číslem popisným 1175.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

„Viník při průjezdu parkovištěm narazil do levého předního rohu parkujícího osobního vozidla Citroen C4. Aniž by celou událost nějak řešil, z místa nehody odjel pryč. Stalo se to ve dnech třináctého nebo čtrnáctého listopadu,“ informoval v úterý policejní mluvčí Petr Vala.