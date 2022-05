Sebevražedná dohra brutální vraždy z Kyjovska: obžalovaný se oběsil v cele

Dvanáct let si měl v souhrnu odpykat za mřížemi Miroslav Maňák za drogovou činnost a pomoc neznámému pachateli se sedm let starou brutální vraždou mladíka z Kyjova na Hodonínsku. V brněnské věznici se ale muž oběsil. Jako první o tom informoval Blesk, kterému to potvrdili advokáti zemřelého.

Popis fotky: Miroslav Maňák - Miroslav Maňák (vpravo) přichází k jednání Krajského soudu v Brně, který se 2. února 2021 začal zabývat obžalobou z vraždy, jež měla zakrýt jiný trestný čin. Stala se v lednu 2015 na Hodonínsku. | Foto: ČTK