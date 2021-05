V případu se odvolal Čermák i státní zástupce Petr Šereda. Odvolání podal ve prospěch obžalovaného, kdy žádal snížení trestu na spodní hranici trestní sazby, která v tomto případě činí pět až 15 let, pro mimořádné snížení trestu podle něj v tomto případě nejsou podmínky - muž nemá čistý rejstřík, chybí doznání i jeho upřímná lítost. Podle soudu byl ale trest nepřiměřeně přísný. „Byl ohrožen trestní sazbou pět až 15 let za jednání, že na internet pověsil dvě věty. Pachatel dokonaného teroristického útoku je přitom ohrožen sazbou třemi až 12 lety, je tady nevyváženost mezi sankcemi a jednáním," uvedl předseda senátu Milan Kaderka. „Připadá nám adekvátní přiklonit se k okolnostem celé věci a tu shledáváme v legislativní nevybalancovanosti," doplnil soudce.

Pravicový extremista z Austrálie zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci živě vysílal na internetu. Video bylo zveřejněno i na serveru, kam se tato drastická videa veřejně přidávala, a jeho uživatelé se k nim souhlasně vyjadřovali. Na serveru se k videu vyjádřil i muž z České republiky pod přezdívkou Ssman, kterého policisté ztotožnili jako Benedikta Čermáka ze Znojma. „Jak jim chutná jejich medicína! Dobrá práce! ????" napsal v diskusi pod videem.

Čermák popíral i vinu, podle obhajoby z jeho komentáře nelze dovodit schvalování terorismu. „Komentář, ač jakkoliv hloupý, je napsán v jedné větě oznamovací a druhé tázací, ani v jedné větě z toho nelze vyvozovat jakýkoliv pozitivismus ke schvalování trestného činu," uvedla obhájkyně. „Je mi líto, co se stalo a co jsem napsal. To, co jsem napsal, byla blbost, byl bych rád, kdyby to dopadlo rozumně," uvedl Čermák.

Výrok polemikou není

Spor se dnes u vrchního soudu vedl o obsah sdělení i význam interpunkcí. Podle soudců výrok polemikou není, poukázali na to, že obžalovaný přiznal, že video viděl a ostatní příspěvky četl. „Odmítáme se bavit, zda jde o větu oznamovací, zvolací, tázací, klíčové je zasazení výroků do kontextu celé situace. Tento soud nepřesvědčil o tom, že by tímto příspěvek chtěl vyjádřit polemiku, jednoznačně vyjádřil sympatie, o tom je tento senát skálopevně přesvědčen," uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

V souvislosti se schvalováním útoku na dvě mešity v novozélandském Christchurchi řešily české soudy více podobných případů, kdy ukládaly rovněž podmíněné tresty. Stejný tříletý podmíněný trest dostal například Ondřej Pudil ze Žďáru nad Sázavou, který napsal do internetové diskuse příspěvky, kde mimo jiné chválil, jakou střelec v mešitách zvolil ráži, a litoval, že si útočník nekoupil větší zásobníky.

Samotného atentátníka potrestal soud na Novém Zélandu doživotím bez možnosti podmínečného propuštění. Stal se prvním člověkem v této zemi odsouzeným k takovému trestu. Australský pravicový extremista Brenton Tarrant loni na jaře při útocích na dvě mešity zastřelil 51 lidí, dalších pět desítek utrpělo zranění. Šlo o nejhorší násilný čin, jaký Nový Zéland kdy zažil.