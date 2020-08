Muže ve věku jedenašedesát a čtyřiadvacet let policisté zadrželi v pondělí dopoledne mezi Ostrožskou Novou Vsí a Kunovicemi na Zlínsku. "Oběma hrozí až osm let za mřížemi," vyčíslila Javorková.

Zloději měli rozdělené role. Mladší dělal řidiče, starší násilně vnikal do domků. „Například rozbil okno nebo skleněnou výplň dveří nebo dveře násilně vyrazil," přiblížila Javorková.

Vloupání do rodinných domků*



- červen 2020: 135, objasněno 42



- červen 2019: 164, objasněno 42



*statistiky za červnec policisté zatím nemají

Zloději si podle podle policistů pro sérii vloupání záměrně vybírali okrajové části obcí. Především v dopoledních hodinách. Vloupali se domů v Břeclavi, Veselí nad Moravou, Blatnici pod Svatým Antonínkem, Vlkoši, Vnorovech a Čejči na Hodonínsku, kam se vloupali minulou středu. „Majitelům ukradli peníze, šperky a napáchali škodu za desítky tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník. Starší z mužů má za sebou bohatou mjetkovou trestnou činnost na Slovensku i v České republice.

Třeba v Čejči upozornili na vloupání v tamním rozhlase i kabelové televizi. Informoval o nich i Deník Rovnost. „Strach měli hlavně starší lidé v samostatné domácnosti,“ sdělil místostarosta Radek Peš.

Například Markéta Šafaříková z Moravského Žižkova na Břeclavsku před odjezdem na dovolenou kontroluje, zda má dům zajištěná okna a dveře. „Navíc nám v naší nepřítomnosti hlídá domek babička,“ řekla.

Policisté radí, aby lidé investovali do kvalitních zámků a zvážili bezpečnostní zařízení, případně kamerový systém. „Pokud někdo jede na dovolenou, neměl by to dávat vědět na sociální sítě jako facebook. A poprosit známého o vybírání schránky, občasné rozsvícení světel či zapnutí televize, aby dům vypadal obydleně,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle mluvčího pojišťovny Allianz Václava Bálka mají majitelé domů a bytů přes léto kromě živlů nejčastěji problémy právě s krádežemi. „Už několikrát naši likvidátoři zjistili trochu zarážející věc. Někteří lidé mají i v tom nejhorším sklepě nové a drahé věci. Originály obrazů na zemi, drahé oblečení v igelitových pytlích a podobně,“ zmínil.

Před krádežemi musí být obezřetní i turisté, kteří se ubytují v kempech. „Stan i chatku by měli lidé vždy uzamknout. Zip stanu například visacím zámkem. A to i v noci, když uvnitř spí,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

MICHAL HRABAL

ONDŘEJ MAREČEK