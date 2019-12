Policisté krátce po poledni dostali hlášení o střelbě ve vnitrobloku jednoho z domů v Lidické ulici. „V lokalitě se podle našich zjištění pohyboval muž se střelnou zbraní, ze které údajně také vystřelil. Na místo vyrazily policejní hlídky i zásahová jednotka. V době našeho příjezdu se už ale pachatel v objektu nenacházel,“ sdělil ředitel městského ředitelství brněnské policie Martin Kotlan.

O několik hodin později zadrželi policisté na místě činu podezřelého, u kterého našli plynovou pistoli s náboji. V poutech ho odvezli k výslechu.

Jestli se v Lidické ulici odpoledne střílelo z opravdové zbraně nebo plynové pistole, zatím policisté nevědí. „Pracujeme s oběma variantami. Kvůli zajištění naprostého bezpečí jsme však všechny místnosti v dotčeném objektu odpoledne prohledali. Do některých jsme museli vniknout za použití hrubé síly,“ dodal Kotlan. Na místě nebyl nikdo zraněný. Podle policistů nejspíš nešlo o útok mířený na konkrétní cíl.

Při zásahu byla část Lidické ulice na dvě hodiny zcela zavřená. Zastavil provoz tramvajových linek 1 a 6. „Místem nešlo projet, proto byl problém s opatřením náhradní autobusové dopravy. Musela využívat vedlejší ulice, které byly brzy přetížené. Komplikace navíc přišly v počátku odpolední špičky, kterou nyní ještě posílily blížící se Vánoce,“ sdělil provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Poté, co policisté do ulice znovu vpustili dopravu, se situace postupně vrátila do normálu. „Trvalo asi hodinu, než tramvaje začaly znovu jezdit přesně podle řádu,“ dodal Seitl.

V budově s dvorním traktem, kde se měl střelec podle hlášení pohybovat, sídlí také mateřská škola. V době útoku v ní bylo pět dětí.

Lidé z okolních budov museli při zásahu zůstat uvnitř. „Byl jsem zrovna v kadeřnictví, když jsme viděli přijíždět policejní auta. Řekli nám, ať zůstaneme v klidu uvnitř a nikam nechodíme,“ řekl mladík, který při zásahu zůstal v uzavřené oblasti.