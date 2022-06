Krajský soud v Brně v úterý jednal o prodloužení vazby pro Kluku. Ten svou vinu odmítá. „Žádné psychické ani fyzické násilí jsem nespáchal. Nikdy jsem si nic nevynucoval," řekl pětadvacetiletý obžalovaný.

S dívkou se seznámil v srpnu minulého roku na sociální síti Facebook, kde Kluka obvykle s děvčaty komunikoval. Vyměnili si spolu pár zpráv, kde mu dívka napsala, že jí je dvacet let. Pár dní na to se spolu střetli osobně v Brně, kde byla přítomná i kamarádka oběti, která obžalovaného znala už z dřívějška. Právě za její přítomnosti se měl muž dozvědět, že je dívce ve skutečnosti třináct. To však obžalovaný odmítá.

Vzteklá partnerská hádka v Brně: žena hrncem zdemolovala přístřešek

Z důvodu špatné finanční situace Kluka potřeboval místo ke spaní, a tak ho dívka ubytovala ve sklepní kóji v panelovém domě, kde bydlela s rodiči. Tam se uskutečnil první sexuální styk, který měl být z obou stran dobrovolný. Od té doby si dvojice pravidelně psala.

Během odmlky, kdy se pár neviděl, muž požadoval od nezletilé dívky nahé fotografie a videa, které mu, jak tvrdí, ze strachu zaslala. Choulostivé fotografie chtěl i po jiných dívkách. „Ve většině případů to byl jejich nápad," prohlásil Kluka.

Následně začal muž plánovat výlet do Maďarska. Podle obžaloby pod různými výhružkami k odjezdu donutil také třináctiletou oběť, se kterou už měl předtím pohlavní styk. Po cestě zabavil a vypnul dívce telefon, a tak byla na obžalovaném i kvůli penězům a neznalosti cizího jazyka závislá.

Pokus o vraždu v Brně: žena pobodala v autě svého manžela, hrozí jí 20 let

Na ubytování dvojice neměla peníze, proto přespávala v opuštěném karavanu. V něm Kluka opakovaně oběť znásilnil. Styk si vynucoval za pomocí kudly, kterou dal pokaždé dívce ke krku. Obvinění popírá. „Žádnou kudlu jsem u sebe neměl a ke styku jsem ji nikdy nenutil. Skutečný věk jsem se dozvěděl až poslední den na výletě v Maďarsku," řekl obžalovaný.

Takto s ním dívka žila deset dní. V zoufalství ho pak přesvědčila, že pokud pojedou domů, veškerou vinu svalí na sebe. Kluka souhlasil a vydali se spolu zpět do České republiky, kde jej zadržela policie.

Hlavní jednání začne ve středu, v úterý krajský soud potvrdil pro Kluku prodloužení vazby. „Existují obavy z mužova útěku, má nevyřešenou otázku bydlení," zdůvodnil rozhodnutí soudce Dušan Beránek. V případě odsouzení hrozí obžalovanému za znásilnění nezletilé až dvanáct let vězení.

BARBORA VOZKOVÁ