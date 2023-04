Údajné týrání a manipulace figurují v životě dnes devítileté holčičky z Brněnska již sedm let. Na jedné straně sporu stojí její děda, na straně druhé matka. Podle prarodiče však matka mladou dívku dlouhodobě týrá, z opačné strany je naopak zřetelné obvinění z manipulace dítětem. Rodinné neshody vyvrcholily před několika měsíci do takové míry, že dnes děda dívenky čelí obžalobě z ohrožení výchovy dítěte. Případem se v úterý zabýval brněnský městský soud.

Kvůli matčině údajné neodpovídající péči o vlastní dítě se obžalovaný snaží svou vnučku získat do péče několik let. Na základě soudního příkazu se děda se svou vnučkou původně stýkal alespoň během určitých víkendů, ale v létě předloňského roku eskaloval spor do té míry, že dívka skončila na několik měsíců v brněnském krizovém centru. „Pro závadové chování mé dcery k mojí vnučce jsem podal žádost o svěření do mé péče již před sedmi lety,“ napsal nedávno obžalovaný v otevřeném dopise ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi.

Na základě výpovědi mladé dívky ji její matka měla v minulosti uhodit do oblasti hrudníku sušákem na prádlo takovou silou, až holčička spadla na zem, tahat ji za vlasy nebo ji nechávat pouze v tričku stát na balkóně a dívat se do země. Po jednom z incidentů ji rovněž měla povalit na podlahu a kopat dívce do břicha. „S velkou pravděpodobností se tyto incidenty odehrály, avšak je možné, že dívka svou výpověď ve vzteku zdramatizovala. Jedná se o nadprůměrně inteligentní dítě a nebylo by to výjimkou,“ vypověděla při úterním jednání soudní znalkyně.

Dvě svědkyně, které se s dívkou před lety setkaly coby učitelky v mateřské škole, nicméně v úterý vypověděly, že jakékoliv zanedbání péče nikdy nezpozorovaly. „Holčička tam chodila jeden necelý školní rok. K uvedenému můžu říct pouze to, že přišli policisté, už ani nevím kdy, kvůli týrání dítěte. O tom jsme neměli žádnou informaci ani podezření. Všímáme si takových věcí, vždy pro holčičku chodila jen její maminka s mladším bratrem, nikdo jiný ji nikdy nepřišel vyzvednout. Pozorujeme většinou poruchy chování, ale že bychom vypozorovaly přímo týrání, to se nám ještě nestalo,“ uvedla svědkyně Dagmar Styksová.

Podobnou výpověď přednesla u soudu také další svědkyně a pracovnice v mateřské škole, kam údajně týraná dívka chodila. „Dítě navštěvovalo naši třídu, s její matkou jsme neměli žádné problémy. Nepozorovala jsem žádnou újmu, děvče bylo jako ostatní děti. S maminkou jsme se domlouvaly, aby dítě navštívilo logopedku, protože mělo vadu řeči. Nepozorovala jsem, že by měla zanedbanou péči, třeba o zuby. Na matku ani otčíma si nikdy nestěžovala,“ řekla soudu svědkyně Martina Nejbková.

Prababička mladé dívky během úterního jednání popsala rodinné poměry napříč generacemi. Zmínila, že se o ni společně se svým synem, tedy obžalovaným, měli svépomocí starat a že se matka o své dítě téměř nezajímala. „Nepečovala o hygienu pravnučky, když jsem tam přišla, tak ležela v posteli a pravnučka byla v pokojíčku sama. Její matka, tedy moje vnučka, mi řekla, že prostě spí, ale nebyla to pravda. Snažila jsem se pravnučce poskytnout nový vzor,“ sdělila prababička dítěte.

Obžalobě však po řadě tahanic s úřady i soudy čelí děda devítileté dívky, konkrétně kvůli ohrožení výchovy dítěte. Podle soudní znalkyně z oboru psychologie měl obžalovaný emočně manipulovat holčičkou tak, aby vůči němu vyjadřovala větší náklonnost a na svou matku zanevřela. „Z psychologického hlediska je ovlivňování jednoho rodiče nebo prarodiče proti druhému emoční zneužívání dítěte. V případě, že znalec zjistí, že k tomu ovlivňování docházelo, soud ve většině případů udělá všechno pro to, aby dítě dál jednou ze stran ovlivňováno nebylo,“ vylíčila znalkyně.

Zároveň poznamenala, že možné dopady do budoucna jsou pro dítě jako věštecká koule. Ačkoliv si děvče aktuální spor pravděpodobně zapamatuje, záleží na jejím okolí, jak k němu rovněž přistoupí. „Pokud to s ní budou lidé řešit dospělým a zdravým způsobem, nehrozí, že by mělo dojít k nějakému poškození psychiky nebo že by se dítě mělo vyvíjet špatným směrem,“ dodala soudní znalkyně. Prarodiči, který čelí podezření z manipulace vnučky proti její matce, hrozí pravděpodobně podmíněný trest.