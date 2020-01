„Neznámý pachatel zřejmě z 11. na 12. ledna vhodil na zahradu šest špekáčků s neznámou krystalickou látkou modré barvy. Navíc v nich byly napíchané jehly. Tímto se pokusil otrávit psa majitelů,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Pes kus návnady pozřel. „Pes je v pořádku, špekáčky jsme odeslali na expertízu. Pachateli za trestný čin týrání zvířat hrozí až dva roky odnětí svobody,“ dodala.

Žádost o spolupráci při pátrání a informace o útoku na svého psa sdělil na sociální síti Tomáš Ditrich. "Ten člověk by si měl uvědomit, že kromě psa se nám po zahraďě pohybují i dvě malé děti! Byl to útok na moji rodinu a já si to nenechám líbit. Veřejnost žádáme o jakoukoli pomoc ve vyšetřování, pokud by někdo mohl přínést jakékoli info, budeme moc rádi," naspal Ditrich.