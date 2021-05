Koncem dubna uplynuly už dva roky od protidrogové razie v Kyjově, při které policisté odhalili velkokapacitní varnu pervitinu. Zasahující jednotky nechaly odvést výbušniny, vysoce toxické jedy, metamfetamin a látky související s trestním řízení.

Odhalená varna v Kyjově



* Razie: koncem dubna 2019 v Kyjově v Komenského třídě

* Odsouzení: 11, 10 a 9 let pro trojici, která podle soudů zřídila nelegální velkokapacitní výrobnu pervitinu, toho vyrobila velké množství a dále jej distribuovala

Velké množství chemikálií včetně velmi rizikového chloru ale ve dvou sousedících rodinných domech zůstává dál. Město v uplynulém týdnu zvýšilo jejich zabezpečení o teplotní a kouřová čidla. „Pokud by došlo k nějakému zkratu elektřiny nebo nebezpečné chemické reakci, tak je důležité, aby se případný požár podařilo co nejdříve zaznamenat, abychom mohli zamezit jeho rozšíření. Když nemáme páky na vyklizení, tak jde o to zabezpečit nemovitosti a hlavně tím i jejich okolí,“ řekl hasič Vojtěch Kölbel. Jako zastupitel navrhl právě instalaci specializovaných čidel, která jsou napojená na policejní systém ochrany.

Podle vedoucího organizačního odboru kyjovské radnice Filipa Zdražila nemovitosti sledují i další čidla městské policie či fotopasti. „Panovala obava, že se tam někdo pohybuje. Zjistilo se, že šlo jen o kočky,“ vyvrátil fámy Zdražil.

Radnice se ale především snaží dostat chemikálie z domů. „Udělal bych všechno pro to, aby to zmizelo, další věci bych řešil asi až následně. Ochrana zdraví spoluobčanů je přednější,“ uvedl městský radní Pavel Berka.

Podle představitelů radnice ale odstranění chemických látek brzdí právní překážky a také to, že se jim nedaří dohodnout s majitelem nemovitostí. Jak uvedl na posledním městském zastupitelstvu starosta František Lukl, tak právě neposkytnutí součinnosti zásadně odlišuje Kyjov s případem z Pardubicka, kde se nebezpečný odpad podařilo odstranit.

Vlastník kyjovských domů si v současnosti ve vězení odpykává jedenáctiletý trest právě za výrobu a distribuci velkého množství narkotik. „Poslední dohodu odmítl. Připravujeme nové správní řízení, které má vést k tomu, aby chemikálie povinně vymístil z objektů a z města. Věřím, že v řádu několika týdnů budou pryč,“ sdělil vedoucí organizačního odboru města. Hrubá kalkulace, kterou pro město nacenila firma zabývající se nakládáním s nebezpečnými odpady, počítá s pěti miliony korun. „Je to částka za likvidaci všech látek a směsí, které jsou v objektech uskladněné,“ doplnil Zdražil.