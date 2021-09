Dvě promile nadýchal v neděli večer řidič, na kterého policisty upozornili pozorní svědci v jedné malé obci na Blanensku. „Povšimli si zjevně podnapilého muže, který před hospodou usedl za volant. Zpitý pod obraz naštěstí devětapadesátiletý muž dokázal ujet jen několik stovek metrů, kdy mu bláhovou projížďku ukončil až nečekaný náraz do rodinného domu,“ přiblížil jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.

