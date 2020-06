Vraždil, protože potřeboval peníze na pervitin a hazard. „Obžalovaný se doznal, ale čin popsal zcela bez emocí, neprojevil lítost. Využil lsti a bezbrannosti své babičky,“ řekl předseda senátu Martin Vrbík. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Když mladík svou babičku navštívil, dali si čaj a dívali se spolu na televizi. „Při odchodu jí řekl, že si uvnitř zapomněl peněženku. Využil situace, kdy se k němu žena otočila zády, a v obývacím pokoji ji začal škrtit,“ popsala státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Vražda v Brně

- způsob: uškrcení

- důvod: potřeba peněz na drogy a hazard

- trest: 17 let ve vězení se zvýšenou ostrahou

- další provinění: krádež šperků a hotovosti

Muž u soudu řekl, že pro vraždu se rozhodl poté, co prohrál všechny peníze v herně na Staré Osadě. „Přehodil jsem jí škrtidlo přes hlavu, oba jsme spadli, asi pět až deset minut jsem ji škrtil. Když jí začala stékat z nosu krev, přehodil jsem jí deku přes hlavu, abych se na ni nemusel dívat,“ poznamenal při výslechu. Nakonec ženu zavalil křesly.



Ženě vzal zlaté šperky a přes deset tisíc korun v hotovosti. Pak se osprchoval, zavolal taxi a z domu odjel.



Policisté jej zadrželi tři dny po vraždě, většinu peněz už stihl utratit. Podle soudních znalců trpí mladík smíšenou poruchou osobnosti. „Nemá rozvinutější morální cítění. Dělá i to, co jemu samotnému škodí,“ uvedla klinická psycholožka Beata Nour Mohammadi.





Už v listopadu mladík babičce ukradl hotovost a zlaté šperky. Tehdy nebyla doma, zrovna šla nakupovat. „Dovnitř vnikl po rozbití okna,“ uvedla státní zástupkyně Eichlerová.



Ještě předtím za jinou krádež dvacetiletý muž dostal obecně prospěšné práce.