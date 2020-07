„Neznámý řidič nákladního vozidla pravděpodobně při couvání podél okraje silnice narazil do horní části výstražníku, který částečně vyvrátil. Nárazem došlo k jeho poškození. Řidič, aniž by poškození světelné signalizace u přejezdu oznámil, z místa nehody odjel,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Policie pátrá také po řidiči, který v neděli 19. července krátce po poledni naboural v hodonínské ulici Tyršova osobní auto značky Volkswagen Passat. To stálo poblíž tamní sokolovny. „Řidič do zaparkovaného auta narazil tažným zařízením. Aniž by na sebe nechal kontakt, z místa nehodu ujel,“ dodal policista.

Případní svědkové obou událostí se mají policii ozvat na tísňové lince 158 nebo na telefonu 974 633 260.