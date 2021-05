Krajský soud v Brně ve čtvrtek muže uznal vinným z těžkého ublížení na zdraví a vydírání. Dostal sedm a půl roku ve věznici s ostrahou. „Navíc má zákaz řízení všech motorových vozidel v délce osmi let," sdělila mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Chaloupek také musí zaplatit necelých patnáct tisíc korun jako náhradu škody Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Závodník vinu u soudu popíral.„Nikoho jsem neviděl před, ani z boku vozu. Uslyšel jsem ránu z levé strany. Nikoho jsem ale nesrazil, jinak bych přece zastavil," obhajoval se.

Uskakoval před ním

Jeden z poškozených, pořadatel závodu, soudu sdělil, že do něj Chaloupek začal najíždět. „Uskakoval jsem před ním. Nenarážel na mě v plné rychlosti, takže jsem uskočil a on pak jel plynule dál," popsal tehdy muž a potvrdil, že následně řidič narazil do dalších dvou lidí.

Dalšími dvěma poškozenými byli také účastníci závodu. „Věděli jsme, že je nějaký problém na startu, tak jsme se tam chtěli jít podívat. Viděl jsem, jak najížděl na organizátora a pak se řítil naším směrem. Podvědomě jsem nohama ucuknul a nahnul se dopředu. Vzal mě sklem," vypověděl jeden z nich.

Při nárazu utrpěl otřes mozku, podvrtnutí krční páteře, tržnou ránu na hlavě s krevním výronem, zhmoždění hrudníku a oděrky na těle. Na pomoc mu přijeli jak záchranáři přítomní na závodě, tak přivolaný vrtulník.

Státní zástupkyně Iveta Eichlerová považuje za štěstí, že nedošlo k vážnějším poraněním.