Dva bicykly ukradl ze sklepů jednoho bytového domu v Hodoníně neznámý zloděj. Krádež se stala v době od 20. prosince loňského roku do 25. ledna ve sklepních prostorách bytového domu na Náměstí Osvobození.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Vít Černý

„Zloděj se do domu dostal, aniž by viditelně poškodil zámky dveří. Překážkou pro něj nebyla ani petlice sklepní kóje, ve které se nacházelo jedno z odcizených kol, a to horské jízdní kolo značky Merida červené barvy. Druhé trekingové kolo značky Treck stříbrné barvy byla neuzamknuté v prostorách sklepních kójí. Majitel škodu vyčíslil za nejméně osmnáct tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Koryťáková.