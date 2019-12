Zloději-recidivisté si opět "posedí". U vloupání do auta je chytili kolemjdoucí

Násedlovice – Vloupání do auta v Násedlovicích se stalo osudným dvojici recidivistů z Hodonínska ve věku 29 a 39 let. „Z přihrádky vzali CD nosiče a chtěli odcizit i další věci. Místní občané je ale vyrušili a zadrželi. Na místo pak přijeli policisté, kteří oba zloděje odvedli do policejní cely,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR