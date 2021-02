Podobně jako potravináři totiž i bramboráři spouštějí certifikace konzumních brambor. Pěstitelé si o vydání certifikátu mohou zažádat během dubna. Pokud jej dostanou, mohou pod značkou „CZ Q“ své produkty nabízet již někdy v polovině června. Podle ní zákazník pozná, že jde o kvalitní české brambory. Jak bude přesně logo značky vypadat, zatím ministerstvo zemědělství nezveřejnilo.

Pěstitelé potvrzují, že tlak na kvalitu ze strany odběratelů rychle roste. „Spotřebitel si chce vybrat špičkově kvalitní zboží s příběhem a kontrolou pěstování, což právě tento systém umožňuje,“ potvrdil Deníku předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Nová známka bude potvrzením kvality. Kdo ji chce získat, musí totiž dodržovat přísné osevní postupy, v dostatečné míře používat organická hnojiva, a naopak splnit limity na přípravky na ochranu rostlin. U brambor je nutné zajistit dohledatelnost jejich původu, musí také splňovat podmínku nízkého obsahu kadmia a olova.

Typy brambor



A – do salátů, k vaření ve slupce „na loupačku“, jsou po varu pevné a nejsou moučné



B – univerzální přílohové, vhodné do salátů, gulášů, polévek a pro restování. Po varu se částečně rozsypávají a jsou mírně moučnaté



C – na přípravu kaší a těsta, vyrábějí se z nich hranolky, bramboráky a bramborové placky. Po varu moučnatějí a rozsypávají se



D – pro průmyslové zpracování



Zdroj: Český zahrádkářský svaz

Výhodou domácích brambor je podle Králíčka například to, že mohou být rychle u spotřebitelů, proto nepotřebují tolik chemie. „Aby brambory dovážené ze zahraničí vypadaly i v následujících týdnech stejně jako bezprostředně po sklizni, musí být chemicky ošetřeny,“ upozornil pěstitel. Pěkná slupka ale s sebou může nést nižší kvalitu potraviny. „Někdy ta viditelná vnější kvalita jde na úkor kvality vnitřní,“ vysvětlil.

„Je zásadně vyloučeno, aby se v této produkci objevily brambory původem z jiných zemí,“ řekla Deníku Ivana Kršková, mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, jenž bude z rozhodnutí ministerstva zemědělství certifikaci zajišťovat.

Certifikace brambor

Zavedení certifikace brambor si pochvaluje také Agrární komora. Důležité podle ní je, že práce českých pěstitelů nebude tak anonymní jako dosud. „V některých případech to může vést také třeba k rozšíření produkčních ploch,“ řekl Deníku mluvčí Agrární komory Zdeněk Šesták.

Obchodníci potvrzují, že čeští zákazníci mají o tuzemské brambory velký zájem již nyní. Někteří si ale nejsou jisti, zda jej nový certifikát ještě zvýší. „Ze zkušeností víme, že vedle vysoké kvality rozhoduje o prodeji současně příznivá cena,“ řekla Deníku mluvčí Globusu Lutfia Volfová.

Optimismus v tomto směru naopak neskrývá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Určitě o ně bude větší zájem, a zákazníci za ně určitě budou ochotni zaplatit vyšší cenu,“ řekl Prouza Deníku. „Je to přesně to, co jsme chtěli: aby tlačili na kvalitu a aby vznikla jednoduchá značka, která ji dokáže zaštítit,“ dodal.