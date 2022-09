Změny na českých dálnicích: Na D6 vznikne nejdelší most, na D4 odstřelí skály

Zatímco v letošním roce přibude téměř 26 kilometrů části dálnic, v příštím by mělo být dokončeno téměř 32 kilometrů a v roce 2024 dokonce bezmála 94 kilometry. Pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by se o rekordní číslo. Až doposud bylo Česku, respektive v Československu, v jednom roce zprovozněno maximálně 78 nových kilometrů, a to v letech 1980 a 2006. Naopak před čtyřmi lety řidiči příliš důvodů k radosti neměli – dálniční síť se zvětšila o pouhé čtyři kilometry na dálnici D7.

Které dálniční úseky se otevřou ještě v letošním roce a kde začne výstavba úplně nových? Deník připravil přehled.

Dálniční úseky zprovozněné ještě letos

D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa

Délka obchvatu činí 4,3 kilometru a propojuje západní část města (D48) s jižní. Odtud by v budoucnu měla dálnice D48 pokračovat směrem k již existující další části dálnice D48. Stavaři zahájili práce na první etapě v roce 2018. Celkové náklady činí 2,17 miliard korun. Z této částky byla investovaná další část obchvatu (D56 Frýdek-Místek, připojení na D48). Úsek se otevřel 2. září.

D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa

Druhá část obchvatu navazuje na první a je propojkou na dálnici D56 ve směru Ostrava. Práce na výstavbě začaly rovněž v roce 2018, náklady dosahují 1,98 miliardy korun. Úsek se otevřel 2. září.

D56 Frýdek-Místek, připojení na D48

Jedná se o propojení dálnice D48 a obchvatu města Frýdek-Místek. Délka činí 2,2 km. Úsek se otevřel 2. září.

D0 510, Most přes ul. Chlumeckou

Stavba začala v roce 2021. Celkové náklady se vyšplhaly na 169 milionů korun bez DPH. Kromě přestavby nadjezdu zde byly nainstalovány protihlukové stěny. Otevření je naplánováno v posledním čtvrtletí letošního roku.

VIDEO: Nový úsek dálnice D35 už dostává asfalt. Silničáři montují i ploty

D35 Časy – Ostrov

Nový dálniční úsek o délce 14,7 kilometru vyjde na 3,23 miliard korun bez DPH. Po jeho zprovoznění by se měla zlepšit dopravní situace na silnici I/35 mezi Holicemi Zámrskem. Otevření je naplánováno v posledním čtvrtletí letošního roku.

D46 MÚK Drysice

Došlo k rozšíření stávajícího úseku včetně vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů. Stavba začala v roce 2021. Náklady dosahují 187 milionů korun bez DPH. Otevření je naplánováno v posledním čtvrtletí letošního roku.

D46 MÚK Prostějov–střed

Stavba začala v roce 2020. Jejím cílem bylo vybudování chybějících odbočovacích a připojovacích pruhů na D46 Vyškov – Olomouc. Náklady dosahují 197 milionů korun bez DPH. Otevření je naplánováno v posledním čtvrtletí letošního roku.

Zahájení výstavby nových dálničních úseků v letošním roce

D3 Třebonín – Kaplice nádraží

Výstavba 8,6 kilometru byla již zahájena. Smluvní cena činí 1,88 miliardy korun bez DPH.

D6 Krupá (přeložka)

Jedná se o 6,5 kilometru dlouhý úsek, který odlehčí dopravě v obci Krupá. Přes tu v současné době vede silnice I/6, což je hlavní spojka mezi Prahou a Karlovými Vary. Smluvní cena podle ŘSD je stanovena na 1,54 miliardy korun. Hotovo by mělo být v roce 2024. Stavba již začala.

Dálnice D6 nabírá tempo. Letos se mají začít stavět dva úseky, příští rok další

D7 Chlumčany

Jedná se o úsek dlouhý 4,4 kilometru. Stavebními úpravami dojde ke zkapacitnění úseku. Smluvní cena činí 1,18 miliardy korun. Práce již byly zahájeny.

D1 Říkovice – Přerov

Délka úseku: 10,1 kilometru. Práce ještě nezačaly. ŘSD vybralo nejvýhodnější nabídku, nyní běží standardní lhůty.

D8 MÚK Zdiby – rozšíření Prosecké radiály

Jedná se o druhou etapu. Práce ještě nezačaly. ŘSD vybralo nejvýhodnější nabídku, nyní běží standardní lhůty.

D55 Moravský Písek – Bzenec

Délka úseku: 4,1 km. Práce ještě nezačaly. ŘSD vybralo nejvýhodnější nabídku, nyní běží standardní lhůty.

D6 Hořesedly

Délka úseku: 9,2 km. Přeložka silnice I/6. Probíhá výběrové řízení.

D6 Hořovičky

Délka úseku: 5,2 km. Obchvat obce. Probíhá výběrové řízení.

D48 Dub – Palačov

Délka úseku: 3,7 km. Jedná se o součást stavby I/35 Lešná Palačov. Probíhá výběrové řízení.

D55 Napajedla – Babice

Délka úseku: 0,5 km. Výstavba mostu. Probíhá výběrové řízení.