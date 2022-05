První „zaměstnanci“, kteří se zde o jahody zjara starají, jsou překvapivě čmeláci. „Když rostlina kvete na konci března, tak včely ještě nelítají,“ vysvětlil majitel farmy Milan Hanč. Čmeláci, jimž farmáři do obřích fóliovníků umísťují speciální „úly“, ale na rozdíl od mnohem choulostivějších včel dokážou opylovat květy již při teplotě osm stupňů Celsia nad nulou.

Podle Hanče jsou vraňanské jahody nejsladší z celého Česka. Za prvé proto, že zdejší lokalita je velmi teplá a jahody proto mohou lépe dozrát. Hlavně je to ale kvůli tomu, že se plody sklízí jen v plné zralosti. Oproti tomu plody dovážené ze zahraničí mohou být utrženy ještě před nejvyšším dozráním, jež je potom zastihne až na cestě k tuzemskému spotřebiteli.

Nevýhodou českých jahod je ovšem krátká trvanlivost. „Naše jahody si ale nikdo nekupuje, že by je chtěl týden skladovat. To by byl nesmysl, protože pak by z nich zmizely všechny hodnotné látky a vitamíny,“ prohlásil Hanč. Nejlepší je proto jahodu okamžitě zkonzumovat.

Doma pozor na hnojení

Kdo by se nechtěl nikam trmácet, a přesto má na dobré jahody chuť, může si je vypěstovat doma sám. Třeba i ve městě. Vhodnou odrůdou jsou takzvané převislé jahody, obzvlášť vhodné na terasy a balkóny. Lze je však vysadit také na zahradě do záhonů. Jejich výhodou je podle Hanče zejména dlouhá sezona zralých plodů. „Začnou plodit v červnu a končí až v podzimních měsících,“ vysvětlil pěstitel. Důležité je také, že jsou nenáročné na péči.

Navíc i v jejich případě platí pravidlo, že méně znamená více. Týká se to hnojiva i vláhy. „Lidé často jahodníky přehnojí, protože chtějí mít velkou úrodu a chtějí ji mít hned,“ konstatoval Hanč. V takovém případě rostlina rychle uhyne. Stejně tak jí škodí příliš vody. „Nádoba se v letních měsících zahřeje a rostlinu v ní lidé vlastně uvaří,“ posteskl si Hanč.

Jahody v Česku patří mezi nejoblíbenější druhy ovoce. Podle statistiků v uplynulém desetiletí ročně průměrný Čech zkonzumoval 2,5 až tři kilogramy jahod, v roce 2020 to bylo 2,6 kila. Jejich cena obvykle během roku výrazně kolísá, například v roce 2020 to bylo mezi 84 a 221 korunami za kilogram.