„Je to její spolužačka z univerzity v Miláně. Je to žena z Ekvádoru, ročník 1999. Dívky absolvovaly stejnou cestou," seznámil s případem ministr Vojtěch.

"Test byl původně negativní, po dvou dnech poměrně jasně pozitivní. Žena byla už od soboty v izolaci, takže k žádnému dalšímu kontaktu nedošlo," uvedl ministr. Není podle něj proto možné testovat lidi jen preventivně, na vyžádání. Musí být pod dohledem akreditovaných laboratoří.

Mladé dívky letěly z Milána do Vídně, byly ubytovány v hotelu ve Vídni, z Vídně odjely do Budapešti, poté do Brna, odkud přijely autobusem do Prahy. "Máme zmapováno, že v autobuse bylo 18 lidí, máme zmapovány již i řidiče taxíku, kteří je vezli, i číšníka, který je obsluhoval, když se stavily na oběd," dodala hygienička Zdeňka Jágrová.

Podle zjištění ČTK čeká nyní v Česku na výsledky testů na koronavirus přes 40 lidí. Zřejmě nejvíce (14) jich je v Ústeckém kraji. Z některých krajů ale nejsou údaje známy, mimo jiné proto, že se hygienici rozhodli informovat jen o vyhodnocených případech. V preventivní karanténě je kvůli možné nákaze několik stovek lidí, vyplynulo z dnešních vyjádření krajských hygieniků a mluvčích nemocnic. Řada nemocnic nebo domovů seniorů kvůli koronaviru zakázala návštěvy.

Čtvrtým případem byla třiapadesátiletá žena, která byla přijata na infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v neděli. Péči lékařů vyhledala poté, co se v pátek vrátila do České republiky po pobytu v Itálii, konkrétně v regionu Benátska. Po příjezdu trpěla horečkou, zimnici, bolestí svalů a kloubů a kašlem.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula České televizi sdělil, že se s největší pravděpodobností jedná o případ související s pacientem, u kterého byl koronavirus potvrzen již o den dříve. „Pacientka je nepochybně ve vazbě na případ, který byl původně diagnostikován v Ústí nad Labem a následně převezen na Bulovku,“ uvedl v pořadu Události, komentáře.

Prymula také doplnil, že následovat bude trasování kontaktů ženy. V ranních hodinách by pak podle něj měly být známy další výsledky testování, v současné době odborníci zkoumají zhruba deset vzorků.

Žena zatím podle České televize zůstane pravděpodobně v ústecké nemocnici, která k tomuto účelu zřídila infekční stanici - speciální pokoj pro pacienty, u kterých se nákaza koronavirem potvrdí.

Varování před rizikovými oblastmi

O výskytu prvních tří pacientů s koronavirem v Česku informoval v neděli odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V současné době jsou všichni tři hospitalizováni v pražské nemocnici na Bulovce.

Prvním z nich je muž z Děčína, který byl nejprve hospitalizován v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Do Česka přicestoval z Itálie, kde byl na dovolené se svou rodinou. Pobývat měl ve stejném hotelu, jako žena, u které byl koronavirus diagnostikován nyní. Na stejném místě byly podle Dlouhého ubytovány celkem čtyři české rodiny.

Druhým nakaženým je 68letý muž české národnosti, který v nedávné době pobýval na univerzitě v italském Udine. Třetím případem je pak žena americké národnosti ročník 1999, která studuje v Miláně.

Ministr Vojtěch apeloval na občany, aby zvážili cesty do rizikových oblastí. „Je vidět, že to riziko existuje. Prosím všechny, aby velmi vážně zvážili, aby do těchto regionů nejezdili na nějakou dovolenou, na lyžařské zájezdy,“ poznamenal k případům Vojtěch. Opatření na hranicích však podle něj zatím není namístě. „Není to proporcionální opatření. Když se podíváme na ty případy, tak se lidem projevily klinické příznaky až v České republice,“ dodal.

Pražské letiště zavedlo kvůli koronaviru již minulý týden zvýšená bezpečnostní opatření. Přílety z Itálie mají například vyhrazeny speciální brány, kde platí zvýšená hygienická opaření a cílený screening.

Počet obětí ve světě roste

Počty nakažených celosvětově stoupají, překročily již hodnotu 89 tisíc. Roste také počet obětí, následkům choroby COVID-19 podlehly více než tři tisíce lidí. Nejvíce obětí na evropské půdě dosud hlásí Itálie, kde koronaviru podlehlo již 52 lidí. Ve všech případech jde o starší nebo již dříve nemocné osoby.