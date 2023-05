Podle opozice i odborů jsou předložené vládní úspory nepřijatelné. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je označil za fiasko. Deník v návaznosti na to zahájil další ze seriálu online debat. Záznam se šéfem největší opoziční strany Babišem si můžete pustit v článku.

Andrej Babiš v debatě Deníku rozebral úsporný vládní balíček vlády a nešetřil kritikou.

Lidé dali před dvěma roky důvěru stranám současné vládní pětikoalice ze dvou důvodů. Jednak pro ně představovala antibabišovskou sílu, jednak příslib stopky dalšího zadlužování státu.

První rok měl Fialův kabinet ztížený válkou na Ukrajině, ale i s touto výhradou se do skutečného šetření nijak nehrnul. I on rozdával pomoc lidem zasaženým energetickou krizí plošně, jeho kroky kolem zastropování cen elektřiny a plynu byly chaotické a naprosto nezvládl boj s dvoucifernou inflací.

Škrty ve výdajích

Všechno měl napravit vládní úsporný balík a důchodová reforma, kterou vláda představila minulý čtvrtek. Obsahují řadu rozumných opatření, především na výdajové straně, kde chce stát ušetřit během dvou let 78 miliard. Seškrtat hodlá 55 miliard v národních dotacích jdoucích do průmyslu, zemědělství i dopravy. Na provozu státu včetně mzdového objemu uspoří 21 miliard.

To jsou chvályhodná čísla i vzhledem k tomu, že tomuto typu úspor politici ve svých předvolebních závazcích věnovali minimum prostoru.

Důchodová reforma a konsolidační balíček. Fiala pro Deník okomentuje změny

„Vítězná koalice Spolu mluví o tom, kde se na to všechno vezme, jen ve třech procentech obsahu svého volebního programu, v konkrétních názorech se ale dostávají jen lehce nad půl procenta,“ napsal ekonom Dominik Stroukal v Lidových novinách.

Jde přitom o téhož člena Národní ekonomické rady vlády, který ve čtvrtek po boku ministrů prezentoval jejich ozdravné kroky.

Komu to prospěje

Vládní snaha přesvědčit občany, že je za pět minut dvanáct, a pokud by k zeštíhlovací kúře nepřistoupila, budoucí generace by se z dluhů nevybabrala a nemohla by se spolehnout na důstojné penze, narazila u opozice i odborů.

Andrej Babiš: Ekonomika je byznys. To politolog Fiala nechápe

„Vláda nám zvýší daně o 70 miliard ročně. Oškube úplně každého. Zaměstnance, zaměstnavatele, živnostníky, rodiny s dětmi, seniory i studenty. Po čtvrtku museli procitnout i ti nejnaivnější voliči pětikoalice,“ komentoval návrhy lídr největší opoziční strany Andrej Babiš.

Co na to Andrej Babiš?Zdroj: Deník

Ten si může mnout ruce, protože preference hnutí ANO stoupají, zatímco vládním stranám klesají. Podle dubnového průzkumu Kantar.CZ pro ČT by ANO volilo 30,5 procenta respondentů, ODS 17. Poprvé by Spolu a PirSTAN nedaly dohromady většinu. Navíc k ANO přecházejí voliči koalice, především Fialovy ODS.

Není Babišova kritika jen čistým populismem? Jak by veřejné finance uzdravoval on a bude obstruovat vládní předlohy? Podívejte se na záznam debaty.