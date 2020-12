Rizikové skóre PES je v posledních dnech 71 bodů ze sta, jen pět bodů zbývá pro dosažení pátého stupně. V něm se už pohybuje pět krajů na severu Čech a východě Moravy, ve třetím stupni je jen Praha. Ve čtvrtém stupni je Česko už od 6. prosince, vláda ale o zpřísnění rozhodla až od 18. prosince.

Na dnešním nárůstu indexu se podle údajů úřadu podílel hlavně nárůst tzv. reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Expertní skupina bude muset řešit, zda ministerstvo vládě nenavrhne při vysokém rizikovém skóre PES přesun do pátého stupně rizika. „Při zhoršení situace může být nezbytné přejít do stupně pět,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Uvedl rovněž, že s omezeními by měli lidé počítat až do poloviny příštího roku.

Na Silvestra se pak opatření zpřísňovat nebudou, lidé by ale měli dodržovat stávající opatření a chovat se zodpovědně.„Jestliže máme pozitivní výsledek testu, je třeba si uvědomit, že to znamená ‚běžte domů, zůstaňte v izolaci‘,“ uvedl Blatný. Zdůraznil, že cílem testování je vychytat bezpříznakové osoby. „Ti, kteří by případně onemocněli, nebudou cizí lidé. Budou to naši příbuzní, naši přátelé,“ řekl.

„Jestliže mám výsledek testu negativní, můžu se chovat volněji, ale neznamená to, že se nemůžu nakazit," dodal také.

„Epidemie má prorůstovou dynamiku s reprodukčním číslem 1,2,“ řekl také Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podle něj čísla porostou i v dalším týdnu. „Může se stát, že počet hospitalizovaných vystoupá až na 7000 v konkrétním dnu,“ dodal.

Narůstá také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, varovným signálem je podle Duška také procento nákazy mezi seniory. „V některých regionech je již evidentní tlak na nemocniční péči,“ uvedl s tím, že v rámci celé republiky však zatím k výrazné eskalaci nedochází.

Kolem 10 tisíc nakažených denně

Procento nakažených také Duška příliš netěší. „Sedmidenní průměr je mezi 23 až 24 procenty. Mírně narostl, což není pozitivní zpráva,“ řekl. Nových případů v tomto týdnu bude podle něj průměrně kolem 6000.

Za týden se průměrný počet zvýšil o 30 procent, příští týden budou počty ještě vyšší. Podle Blatného se budou počty nově diagnostikovaných ke konci roku pohybovat kolem 10 tisíc denně.

Počet diagnostikovaných se zvyšuje částečně také kvůli antigenním testům. „Počty nakažených nemusí být takový problém, když to nezatěžuje nemocniční systém," řekl také Blatný.

Antigenní testy budou podle Duška za chvíli dominantním testem. „Není to soutěž s PCR testy, ty budou fungovat hlavně jako potvrzovací,“ řekl Dušek. Množství antigenních testů změní podle něj statistiku. „Přibudou případy, které bychom jinak nechytili,“ dodal. „Pracujeme na změně metodiky hodnocení indexu rizika. Oznámena bude do konce roku nebo na přelomu roku.“

Šéf chytré karantény Petr Šnajdárek uvedl, že celkem již bylo provedeno přes 43 tisíc antigenních testů, a to dohromady v rámci testování pedagogů, tak občanů. Pozitivních bylo 2 141, tedy 4,89 procent. Do testování je zapojeno 180 odběrových center, ty doplňují ještě praktici a ambulantní specialisté. Těch je již přes tisíc.

„Je třeba, aby lidé uváděli své kontaktní údaje,“ apeloval Šnajdárek. A to jak při objednání se, tak případně i při samotném odběru. „Váže se na to případné nařízení karantény,“ dodal.

Blatný zmínil i vakcíny, přičemž první vakcína, která do Česka dorazí, bude od firem Pfizer/BioNTech. Ta se musí skladovat při minus 70 stupních Celsia. Nepočítá se u ní se zapojením praktických lékařů, kteří ale budou později využívat jiné vakcíny. Pacient se proto nemusí hned nechat naočkovat, očkování je dobrovolné. „Může kontaktovat jiné očkovací místo,“ řekl Blatný.