Havlíček dnes uvedl, že se zástupci krajů od víkendu jednal o možném přehodnocení dosavadních opatření. Výsledkem je nakonec dohoda na možném postupném uvolňování obchodů, služeb a také kulturních a sportovních zařízení. První na řadu by měly přijít právě obchody, což Havlíček chce navrhnout vládě v tomto týdnu.

Jejich možné otevření by podle ministra provázely přísné hygienické podmínky týkající se maximálního počtu zákazníků na plochu, povinnosti roušek, odstupů, dezinfekce a dalších opatření. Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude upřesňovat v následujících dnech, podle ministra ale nebudou překvapivá. "Nechceme teď nikoho šikanovat, budeme jen dbát na dodržování ochranných opatření," podotkl Havlíček. Respirátory podle něj povinné v obchodech nebudou.

Uvolňování služeb a dalších provozů bude závislé na dalším vývoji pandemické situace. "Pokud se prokáže, že se nám daří situaci zvládat a půjde to dobře, pak by později mohly následovat i další provozovny," řekl ministr.

Ministerstvu zdravotnictví dává návrh zákona o mimořádných opatřeních pravomoci vydávat opatření například pro hromadnou dopravu, obchod, kadeřnictví a další služby nebo hromadné akce. Doplněné odstavce řeší povolání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu. Upravují nově také možnosti pro epidemiologické šetření včetně provozu mobilní aplikace a trasování call centry.

Vláda by mohla dostat pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. V budoucnu by měl nalézt využití například při epidemii, suchu či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav.

„Návrh zákona řeší situaci, kdy není dostatečné použití zákona o ochraně veřejného zdraví, ale z nějakého důvodu, třeba protože zatím není potřeba, není aktivován nouzový stav,“ vysvětlil po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Bez nutnosti nouzového stavu

„Jedná se o normu, která legislativně ošetřuje zavádění jednotlivých protiepidemických opatření bez nutnosti nastavení nouzového stavu a je cíleně směřován právě na stávající situaci, tudíž není třeba mít obavu, že by mohl být zneužit ve prospěch nějakých jiných situací nebo stavů," dodal Blatný s tím, že návrh zákona umožňuje samozřejmě i jejich vymahatelnost, včetně stanovení různých postihů v rámci tohoto zákona.

„Díky tomuto zákonu je možné podle vývoje přecházet ze stavu nebezpečí do stavu krize a zpět," řekl také na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Jsem přesvědčen, že takto, jak je to předloženo, je to relativně nekontroverzní,“ dodal.

Ústavní zákon o bezpečnosti nyní počítá s tím, že podle intenzity ohrožení lze vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Mírnější stav nebezpečí existuje jen na úrovni krizového zákona a vyhlašují ho hejtmani či pražský primátor pro území svého regionu. Pokud nedostačuje, má podle předpisu hejtman požádat vládu o nouzový stav, což se v případě všech 14 regionů stalo v neděli.

Vnitro novelu představilo loni v červnu, resort ji pak projednával s politickými stranami. Hamáček dnes novinářům řekl, že se při tom podařilo odstranit hlavní problémy, které vzbuzovaly největší emoce. "Věřím, že ten zákon je připraven k dalšímu projednávání. Nemám ambici, aby se projednával ve stavu legislativní nouze," dodal. Předpis nyní projedná Parlament.

Hamáček rovněž zmínil návrat studentů a žáků do škol, který podle něj nyní prioritou. „Jsme připraveni od 1.3. zahájit návrat žáků, a to za použití antigenních testů," řekl Hamáček. Zajistit dostatečný počet testů dostalo za úkol ministerstvo vnitra.

„Plán, který jsme dnes schválili, počítá s tím, že okamžitě budou započaty práce, respektive ty práce, které již započaly, budou pokračovat, abychom se dostali ke kýžené metě toho 1. března," řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Samotesty

V případě testů půjde o neinvazivní typy testů. „Bavíme se o samotestech – aby nedošlo k mýlce, že pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci budou odebírat žákům vzorky, to v žádném případě,“ vysvětlil Plaga.

Plaga také oznámil, že vláda schválila distribuci respirátorů do škol ze státních hmotných rezerv. „Tři miliony respirátorů budou distribuovány na naše školy právě v této pilotní fázi. Protože to antigenní testování samo o sobě samozřejmě není zárukou toho, že vir zmizí nebo nebude. Je proto potřeba to podpořit dalšími režimovými opatřeními, ať jsou to roušky ve školách, tak chceme i podpořit pedagogické pracovníky distribucí respirátorů,“ uvedl.

Očkování učitelů nebude podle ministra Blatného na úkor seniorských skupin. „Děti jsou prioritou, aby se mohly vracet do škol. Tato oblast je natolik zásadní, že jsme o tom začali hovořit.“ Podle ministra přichází v současné době tolik dávek vakcín, že do konce března by měli být naočkování všichni senioři nad 80, kteří o to stojí.

Zakotvit Ústřední krizový štáb

Po vzoru Bezpečnostní rady státu (BRS) chce vnitro také přímo v ústavním zákoně zakotvit Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky.

Kabinet dnes měl již čtvrté jednání za posledních pět dní. V pátek a o víkendu ministři řešili důsledky toho, že Sněmovna nevyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu. Vláda ho v neděli vyhlásila znovu na základě žádosti hejtmanů. Platit bude do konce února, kabinet chce těchto 14 dní využít k jednání s opozicí o budoucí podobě boje s epidemií. Pandemický zákon je jedním z požadavků opozičních stran.