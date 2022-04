Nezkoumá totiž, zda se jedná o oprávněný požadavek. Upozorňují na to někteří právníci. Dotčená ministerstva o problému vědí a chtějí ho řešit. Aby se však nechtěnému majetkovému striptýzu do budoucna zabránilo, bude mimo jiné nutné upravit jednací řády soudů.

V čem je nyní problém? Ze zákona má notář povinnost, pokud je předmětem dědického řízení nemovitý majetek, zanést dědické usnesení do katastru nemovitostí. Jenže v spolu s informacemi o nemovitosti „zveřejňuje“ v usnesení i jiná a o dost citlivější data.

„Mimo jiné jsou to informace o zůstatku peněz na účtech, obrazech či jiných sběratelských předmětech, autech ale také podílech ve firmách. A to vždy s informacemi o jejich hodnotě, kdo a co konkrétně zdědil včetně veškerých osobních údajů,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad z Advokátní kanceláře Polverini Strnad.

Zásah do soukromí

Jedná se podle něj o bezprecedentní zásah do soukromí. Navíc pro zloděje mohou být takové informace doslova zlatým dolem. K vytipování oběti jim stačí jen hledat v katastrální mapě a žádat na katastrálním úřadě o údaje ze sbírky listin, což není nic složitého. Stačí se jen na úřadu při žádosti prokázat dokladem totožnosti.

To podle advokáta Strnada rozhodně není pro lidi pohybující se za hranicí zákona nepřekonatelná překážka. „Snadno lze zneužít ukradený doklad, nebo využít nastrčeného takzvaného bílého koně,“ poukazuje advokát. V potaz je podle něj potřeba brát i vztahy v rodině, které nemusí být zrovna nejlepší.

„Motivem zneužití je i klasická závist, která se může týkat širšího příbuzenstva, či obchodních partnerů,“ dodává Strnad. Citlivá data by tak podle něj měla být chráněná.

Ministerstvo zemědělství, pod které Český úřad zeměměřický a katastrální spadá, se spolu s ministerstvem spravedlnosti a Notářskou komoru ČR problematikou zabývají. V dohledné době ovšem zásadní změna nenastane. Je totiž potřeba mimo jiné upravit jednací řád okresních a krajských soudců.

V mantinelech zákona

„Aby soudní komisař nepředával celé rozhodnutí v dědické věci katastrálnímu úřadu, ale pouze výpis z něho týkající se nemovitostí. Na straně Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je proto připravena i elektronická aplikace,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Mezi institucemi ale podle něj už jednání probíhají.

Zdroj: DeníkPomyslnou stopku k dostupnosti citlivých osobních dat z katastru neudělá ani Úřad pro ochranu osobních údajů. Vše se totiž nyní odehrává v mantinelech zákona. „Vše souvisí primárně s podobou katastrálního zákona a faktem, že katastr nemovitostí je veřejný. Můžeme vést debatu ve smyslu, jestli je to tak správně, ale v tuto chvíli je takový postup podle zákona,“ dodává úřadu Vojtěch Marcín.