Za prodej potravin dvojí kvality bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. Schválená novela sice umožňuje výjimky, ty však budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován. Předlohu nyní dostane k podpisu Senát, poté ji musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Zákaz prodeje potravin dvojí kvality kritizoval bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Vadí mu na něm, že svaluje odpovědnost na prodejce za kvalitu zabaleného výrobku. Navržené pokuty jsou podle něj likvidační. "Kdyby se to takto použilo, tak můžeme zavírat jeden malý obchod za druhým," varoval.

Novela proti dvojí kvalitě potravin přináší i kvóty na vybrané základní potraviny, které se produkují v Česku. Týkat by se tak měly zhruba 100 z více než 15 tisíc typů prodávaných potravin, například hlavních druhů masa nebo zeleniny. Kvóty se ale nebudou týkat prodejen menších než 400 metrů čtverečních a specializovaných obchodů.

Podle novely by mělo být od roku 2022 ve větších prodejnách 55 procent vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně. V roce 2028 by tak činil minimálně 73 procent.

Výhrady unijních zemí

Před zavedením povinných kvót pro podíl českých potravin Česko už dřív varovala Evropská komise, která konstatovala, že jde o protiprávní plán. Výhrady prostřednictvím dopisu předsedovi sněmovního zemědělského výboru Jaroslavu Faltýnkovi (ANO) vyjádřilo i osm zemí Evropské unie - Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko a Španělsko.

Státy Česko v dopise, který získaly Hospodářské noviny, varovaly, že zavedení kvót "by vytvořilo pro místní výrobky zvýhoďnující obchodní podmínky a diskriminovalo podobné produkty z dovozu". V této souvislosti by potraviny i velmi pravděpodobně zdražily, domnívají se diplomaté podepsaných zemí.