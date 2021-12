Lékový úřad posuzoval bezpečnost a účinnost očkovací látky pro mladší děti od října, konečné rozhodnutí musí přijmout Evropská komise. Vakcínou Pfizer/BioNTech jsou nyní v zemích Evropské unie očkováni lidé od 12 let. U mladších dětí od pěti let už použití této očkovací látky dříve schválily Spojené státy nebo Kanada.

Online reportáž

EMA ve svém rozhodnutí uvedla, že účinnost vakcíny doložily klinické studie, které výrobce provedl na téměř dvou tisícovkách dobrovolníků. Farmaceutické firmy výsledky klinických studií zveřejnily v září, podle nich vyvolává jejich přípravek u dětí v dané věkové skupině kýženou imunitní reakci.

"Přínosy (vakcíny) Comirnaty u dětí od pěti do 11 let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19," uvedla agentury.

Vakcína pro české děti

Česko by pak mělo mít prvních 300 tisíc dávek pro tyto děti po 20. prosinci. Na twitteru to napsali zástupci projektu Chytrá karanténa. V republice by se schválení mohlo týkat asi 390 tisíc dětí ve věku pět až 11 let.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na webu informoval, že dávka podávaná dětem bude asi třetinová. Přínosy jsou podle výboru EMA zejména u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci covid-19. "Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku pět až 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování," uvedl SÚKL.

Jednotlivé státy si vakcínu samostatně neposuzují, určující je doporučení EMA, kde mají všechny země i své zástupce. "To otevírá cestu pro očkování i v České republice. Vakcínu máme pro děti objednanou. Prvních 300 tisíc dávek dorazí v týdnu od 20. prosince," uvedla Chytrá karanténa.

EMA nyní posuzuje i možné použití proticovidové vakcíny od firmy Moderna u dětí od šesti let. Výrobce se na lékovou agenturu s žádostí o schválení obrátil začátkem listopadu, rozhodnutí by mělo padnout za jeden až dva měsíce.