Lidé, kteří se ocitnou v exekuci a dlouhou dobu ji neřešili, nebo prostě jenom měli trvalé bydliště jinde, než ve skutečnosti žili, a o vymáhání dluhů nevěděli, mají v současnosti jedinou možnost, jak si ověřit, zda po nich nejdou vymahači. A tou je výpis z Centrální evidence exekucí.

Jenže ten má dvě vady. V případě, že je na ně vedeno například šest exekucí, zaplatí za výpisy i 360 korun. Navíc se z nich nedozvědí všechny údaje. „Ve výpisu vidí pouze to, že byl nějaký dluh, třeba dva tisíce, ale už ne komu dluží a kolik je aktuální výše včetně poplatků za provedení exekuce,“ říká Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Jméno věřitele

To se má nyní změnit. Alespoň částečně. Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení novelu vyhlášky o centrální evidenci exekucí. Ta jednak pro dlužníky sníží ceny výpisů. Dlužníci za ně zaplatí maximálně 75 korun, pokud budou mít dvě až šest stran. Pokud jich bude více, částka bude maximálně sto korun. „Cílem je snížit riziko rezignace povinného (dlužníka) na řešení své situace kvůli nedostupnosti dat z finančních důvodů,“ uvádí ministerstvo.

Druhou změnou je to, že se lidé z výpisů dozvědí, kdo návrh na exekuci podal. „Pokud by takto povinný např. zjistil, že vymáhaný dluh už uhradil, mohl by podat návrh na zastavení exekuce,“ míní úřad.

Podle odborníků je to krok vpřed. „Když na člověka přijde exekuce, tak o tom občas neví vůbec nic. Neví, co to mohlo být, jestli to je oprávněně. Takže to je dobrý posun,“ míní Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Příčiny dluhů

Ale potíž je podle něj v tom, že se člověk z výpisu ani poté nedozví původního věřitele. Jenom toho, kdo návrh na exekuci prodal. Což může být i agentura, která dluhy odkoupila. S tím souhlasí i Radek Hábl, který změnu vyhlášky dlouhodobě prosazoval. „Měla by tam být i celková vymáhaná částka. I když se exekuční příkaz pošle, tak už za půl roku se s těmi úroky, které tam jsou, velmi výrazně mění,“ říká Hábl: „Skutečný dluh je jiný, než člověk vidí ve výpisu.“

Podle oslovených odborníků je dalším problémem, že se jméno oprávněného, tedy toho, kdo návrh na exekuci podal, dozvědí pouze dlužníci. To znamená, že bude neveřejné. Pokud by k těmto údajům měly přístup i instituce, daly by se prý podle nich analyzovat příčiny dluhů. Podle ministerstva to má chránit věřitele před konkurencí, aby si z evidence nezjišťovala jejich ekonomickou situaci.