Rozvíjet talent, rozšiřovat si obzory a poznávat nové věci a dovednosti. Ačkoli v Česku funguje veřejné školství a možnost získat i vysokoškolské tituly v podstatě zadarmo, investic do vzdělání udělají lidé během života mnoho. Za kroužky, sportovní oddíly nebo jazykové kurzy platí ročně tisíce či desetitisíce. Přestože však v současnosti všechno zdražuje, dají se najít úspory i ve vzdělání, aniž by tím intelekt nebo zdatnost utrpěly. Deník čtenářům přináší rady, jak v této oblasti ušetřit.

Jak dnes nejlépe ušetřit za vzdělávání dětí i dospělých? Přečtěte si 16 tipů Deníku.

1. Zápis nanečisto

Dny otevřených dveří už nejsou jen záležitostí zoologických zahrad, farem nebo středních škol, které chtějí přilákat nové studenty. V posledních letech k nim přistupují i střediska volného času, domy dětí a mládeže nebo základní umělecké školy. Během těchto akcí se konají prezentace jednotlivých kroužků nebo uměleckých oborů a návštěvníci mají většinou bezplatně možnost si všechno nezávazně vyzkoušet. Největší akcí, kde prezentují svojí činnost základní umělecké školy, je ZUŠ Open. Sedmý ročník celostátních happeningů začíná už tuto neděli, potrvá do 4. června.

2. Slevy na zápis

V kompetenci ředitelů volnočasových zařízení bývají i různé úlevy na zápisném či kroužkovném. Dít se tak může například ze sociálních důvodů nebo jako nabídka, která má zvýhodnit zápis i dalších kroužků. Zkontrolujte si, zda právě ve vašem okolí nějaké zařízení nenabízí akci 2+1 zdarma.

3. Hudební nástroje si půjčujte, nekupujte

Pořídit si klávesy není výdaj, na který by se muselo spořit roky. Jenže pokud máte doma dítko, které se zhlédlo v klavíru, jeho pořízení může z rodinného rozpočtu odlít doslova stovky tisíc korun. A to i v případě, že se jedná o levnější alternativu, digitální piano. Obecně se u hudebních nástrojů vyplatí si je půjčovat místo kupování. Kromě specializovaných půjčoven je možné si hudební nástroj pronajmout přímo ve škole. Takovou možnost poskytuje většina základních uměleckých škol (ZUŠ) běžně. Ceny se obvykle pohybují v rozmezí 1000 - 1200 korun za pololetí.

4. Využívejte komunitní zázemí

Chcete si odpočinout a relaxovat u keramiky. Hlína stojí pár korun, staré noviny najdete vždycky. Jenže co s výrobkem? Kde ho vypálit? Pořídit si keramickou pec na občasné tvoření je drahé, jen na sílu slunce ale spoléhat není potřeba. Zajděte do nejbližšího domu dětí a mládeže či ZUŠ, kde vám určitě za mírný poplatek dovolí objednat si výpal. S rozvojem takzvaných Místních akčních skupin a dalších komunitních projektů se navíc keramické pece, kde je možné výpal provést, objevují v řadě obcí ve volnočasových zařízeních.

5. Školy bývají levnější

Děti pořád někde lítají, skáčou a hltají už i sportovní přenosy v televizi? Možná už přemýšlíte, že jejich chuť a talent by bylo dobré rozvíjet i jinde, než v parku nebo na zahradě. Pokud ale zatím váháte, zda se chcete už hned upsat sportovnímu oddílu, který vychovává sportovce od útlého věku do profesionální kariéry, zkuste alternativu.

Sportovní kroužky a oddíly, ve kterých je možné také jezdit na závody, ale pod menším drilem, vytvářejí i základní školy nebo střediska volného času. Obvykle je tu také levnější zápisné a výhoda v tom, že případné vybavení není potřeba kupovat, obvykle mají k vypůjčení na místě svoje.

6. Slevy ze sociálních sítí

Kosmetika, oblečení, nádobí, cestovní kanceláře… a také sportovní, jazykové i umělecké kurzy. Svět influencerů a slevových kódů nemá hranic. Zkuste štěstí nejen na profilech sportovců a umělců, ale také celebrit. Nejedna známá tvář tráví víkendy na golfovém greenu nebo ve stájích u koní a pokud svým sledujícím nenabízejí výhody rovnou na zápisné, úspora se najde přinejmenším pro vybavení.

7. Ve dvou se to lépe platí

Přiveď kamarádku, dostaneš slevu. Výhody za nově přivedené klienty svým zákazníkům nabízejí především jazykové školy pro dospělé. Kromě finanční úspory tu platí také pravidlo, že ve dvou se to lépe táhne. Pokud začnete na výuku cizích jazyků chodit s kamarády nebo partnerem, máte výhodu, že pokračovat ve výuce jde i po zvonění.

8. Lze se učit i z internetu

Pro žáky kteréhokoliv věku platí poučka, že opakování je matka moudrosti. Pokud berete pravidelné lekce cizího jazyka, za které platíte a lavírujete mezi potřebou připlatit si další hodiny v častější frekvenci a napjatým rozpočtem, náhradou může být výuka po internetu. Různé vzdělávací platformy, například British Council na svých webech nabízejí týdenní tutoriály zdarma nebo neplacené webové stránky pro děti a mládež, na kterých si ale mohou opakovat i dospělí. A většinou zábavnou herní formou.

9. Vzdělání jako dárek

Chcete naučit své blízké, ať už malé nebo velké, cizí jazyk a zároveň nerad zbytečně utrácíte? Můžete to spojit a koupit jako dárek něco, čím výuku podpoříte. Existují různé deskové hry, pomocí kterých se od základních slovíček vypracováváte ve znalosti cizího jazyka dál.

10. Pojišťovny přispějí na sport

Většina pojišťoven nabízí příspěvky na pohybové aktivity dětí, ale také dospělých i seniorů. A to v rámci takzvaných preventivních programů. Příspěvky má možnost čerpat široké věkové spektrum. Mnohé pojišťovny přispívají stovky korun ročně už na plavání nebo vaničkování kojenců do jednoho roku věku. Načerpat příspěvek mohou dospělí i na permanentku do svého oblíbeného fitness centra nebo organizovaných hromadných pohybových kurzů.

11. Aplikace naučí matematiku, zahradničit i určit houby

Chytré telefony jsou pastí na čas, ale ten se dá trávit levně i vzděláváním. Existuje obrovské množství aplikací do mobilu, které pomáhají získat znalosti v mnoha různých i netradičních oborech. Existují aplikace na určování hub nebo třeba aplikace zahradnické. Naučí vás, kdy co sázet, rozeznat podle fotky škůdce, kteří vám právě ničí úrodu nebo pomáhají při sklizni divoce rostoucích plodů se správným určením. Tyto programy jsou běžně lehce vyhledatelné na internetu.

12. Knihovny nejsou jen na knížky

V současné době plní knihovny především funkci vzdělávací, která zdaleka není omezená jen na čtivo. Bezplatné lekce 3D tisku včetně vybaveného zázemí pro tisk, workshopy maleb na hedvábí, jazykové kurzy nebo exkurze na zahraniční výstavy a celoroční akademie 3. věku. To už jsou dnes běžné nabídky knihoven. Prozkoumejte tedy, co nabízí ta vaše. Aktivity většinou nabízejí za skutečně nízké poplatky.

13. Land-art, sympozia, workshopy, festivaly

Přednášky a různé workshopy, kde si můžete úplně zadarmo vyzkoušet spoustu věcí, bývají součástí řady městských akcí nebo různých festivalů pod širým nebem. Obvykle se tam ani neplatí žádné vstupné, protože náklady na účinkující hradí pořadatelé – tedy města nebo kraje. Velkou příležitostí bude i nadcházející festival Muzejních nocí. Začínají od 19. května a končí až 16. června 2023. Seznam doprovodných akcí najdete na webu festivalu.

14. Srovnávejte nabídky

Volnočasová zařízení se mohou lišit podle zřizovatele a každé bude pracovat s jiným rozpočtem. Pokud bydlíte v příjemné dojezdové vzdálenosti do několika měst, pečlivě prostudujte i nabídku v těch, kde nejste domácí. Je možné, že se tam skrývá úspora i v řádu stovek korun.

15. Podporu najdete u nadací i na úřadech

Hradit náklady na vzdělání nebo sport pomáhají různé nadační programy. Většinou jsou vázány k tíživé sociální situaci rodin. Nicméně řada měst a obcí vyčleňuje prostředky ze svých rozpočtů na otevřené výzvy, kdy rodičům hradí kroužkovné plošně do vyčerpání alokované částky bez ohledu na jejich sociální situaci. Pomáhají tak především volnočasovým zařízením, jejichž jsou zřizovatelem, úspora rodinných rozpočtů je ale vítaným bonusem.

16. Lesu zdar!

Vynikající výukové materiály zaměřené na lesní pedagogiku, myslivost ale i rozeznávání stromů, hub a rostlin nabízejí webové stránky Lesů České republiky. Pracovní listy, omalovánky a další materiály najdete v sekci Rady a osvěta.