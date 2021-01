„K onomu vzájemnému napadání, které beru sportovně, pane kolego, jsem ochoten připustit v rámci pokory parlamentní diskuse, že já se občas opiji a vy se chováte jako debil. Rozdíl mezi námi je v tom, že já jsem schopen se z toho do druhého dne vyspat.“

Ve sněmovně při debatě s Davidem Rathem

„Zatím jsi na tom ještě relativně dobře, Honzo. Zatím tě úkoluje ještě bývalý redaktor Haló novin v pozici tiskového mluvčího prezidenta. Až budeš muset poslouchat hajzlbábu z Hradu a vrátného ze Strakovky, budeš tomu muset přizpůsobit i slovník.“

Vzkaz na Twitteru pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka během sporu o kandidáta na ministra Miroslava Pocheho

„Moderátor si spletl zájmena. Místo ‚posaďte se‘ měl říci ‚posaďte ho‘. V životě každého z nás přijde okamžik, kdy na to ‚už nemáme‘. Většina z nás se s tím smíří. Tahle fyzická i duševní troska si ale pořád bude hrát na prezidenta ke škodě všech občanů České republiky.“

Na Twitteru komentoval kondici prezidenta Miloše Zemana na velitelském shromáždění

„Pane premiére, děláte všechno, co normální chlap nedělá. Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňučíte. Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste. A to je také jeden z důvodů, proč vám nelze vyslovit důvěru.“

Ve sněmovně při hlasování o důvěře Babišově vládě

„Když jsem se připravoval na toto jednání, tak jsem si uvědomil, že podle moderního výkladu trestního práva jsem se nepochybně dopustil korupčního jednání s cílem zajistit si osobní prospěch, na který nepochybně nemám nárok. A protože jsem sliboval věrnost ústavě a zákonům České republiky, jsem proto povinen podat na sebe v tomto vystoupení trestní oznámení.“

Vyjádření poté, co mu vládní kolegové slíbili za uvedení jejich návrhů v Senátu večeři

„Neschopnost naší vlády mi nedává velkou naději, že jako kategorie 60+ se dočkám vakcíny ještě v letošním roce. Rozhodnutí o otevření papírnictví mě však uklidňuje. Už jsem se bál, že nebudu mít na čem napsat závěť.“

Reakce na FB po rozhodnutí vlády otevřít v době koronavirové pandemie papírnictví

„Na příštího prezidenta republiky navrhnu Doc. MUDr. Blatného, CSc. Mentálně je to sice stejné jako dnes, ale nikdo nemůže popřít, že docent Blatný je schopen samostatně se pohybovat, oblékat, smrkat a vůbec… Člověk se musí umět radovat i z maličkostí.“

Facebookový komentář na adresu prezidenta Miloše Zemana a ministra zdravotnictví Jana Blatného

„Před 20 minutami nám premiér Andrej Babiš sdělil na Twitteru, že “je v práci a počítá dodávky vakcín”. Je-li činnost vládní exekutivy organizována tak, že vakcíny počítá předseda vlády, není nám pomoci.“

Další z facebookových reakcí na adresu vlády premiéra Andreje Babiše

„Svého času jsem věnoval veškerou energii i ztrátu popularity konsolidaci bilance rozpočtu, když nám hrozila dluhová spirála. Populisté si ze mě za to udělali střelnici. Ta práce je vniveč a já upřímně lituji každého, kdo bude muset uklízet hromady hnoje A. Babiše a A. Schillerové.“

Facebooková odpověď na finanční politiku Babišovy vlády



„Vy jste sice pěkný kok*ti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Paroubek.“

Na adresu členů České pirátské strany před budovou Poslanecké sněmovny v roce 2010