Budou, či nebudou firemní benefity? Skončí stravenky? Otázka, která nyní vrtá hlavou nejen vedení podniků, ale hlavně řadových zaměstnanců. Ti si díky nim přijdou „bokem“ na tisíce korun měsíčně. A pokud nakonec sněmovna kývne na část konsolidačního balíčku, který počítá se zdaněním benefitů, hrozí, že zaměstnavatelé nebudou tyto služby nabízet. Peníze však neušetří. Buď si budou muset hledat nového zaměstnance, nebo mu zvýší mzdu.

Už dlouhé roky využívá Dominik Farkaš výhody, které mu umožňuje využívat jeho zaměstnavatel, kvasinská automobilka Škoda Auto. Jednou z nich je Flexi Pass od firmy Sodexo. „Využívám jej hlavně na návštěvu fitcentra. Kdybych měl platit plnou cenu, tak se nedoplatím. A pokud mi ji nakonec vezmou, na posilovnu kašlu,“ řekl Deníku Farkaš.

V peněžence má od svého zaměstnavatele ještě kartu, která mu umožňuje levněji nakoupit léky a zdravotnické potřeby. „To nepotřebuji, ale někteří mí kolegové ano. A pokud jim ji vezmou, nebude s nimi k vydržení,“ doplnil muž.

Hrozí konec stravenek?

S velkým zájmem se na vládní tanečky kolem firemních benefitů dívá i Pavla Šmídová z hradecké Fakultní nemocnice, která má v peněžence uschovanou „slevovou“ kartičku Galerry Beta. „Ročně nám na ni dají 12 tisíc. Můžeme za to jít do kina, na wellness, na masáže, nakoupit knihy či platit v lékárně. Využívám ji tedy hlavně tam. A pokud nám toto vezmou, tak budu tedy, slušně řečeno, pěkně naštvaná,“ uvedla žena.

I když se zatím mluví „jen“ o nepeněžních benefitech, Šmídová se bojí i o další vymoženosti, které jí její zaměstnavatel nabízí. A to hlavně o příspěvek na oběd. „Práce v nemocnici není procházkou růžovou zahradou. A oběd je čas, kdy si můžeme odpočinout. Zatím jej máme dotovaný, ale kdo ví, co bude dál. Pokud nám sáhnou i na toto, tak už nevím,“ prohlásila žena.

Hledání vhodné náhražky

Podle Deníkem osloveného ekonoma Pavla Sobíška z Unicredit Bank by případné zrušení zvýhodněných benefitů, kdy aktuálně téměř třetina zaměstnanců dostává od zaměstnavatele příspěvky na kulturu, sport, zdraví či jídlo, mělo dopad nejenom na samotné zaměstnance, ale i firmy. Míní přitom, že ve velkém procentu případů se firemní benefity využívají efektivně.

„Jen v malém jsou zneužívány vlastnosti jejich nezdanitelnosti, která má v mnoha případech své limity buď postaveny vysoko, nebo je vůbec nemá,“ řekl ekonom.

Podle něj nyní záleží na tom, jakou formu konečného rozhodnutí o těchto benefitech vláda prosadí. Tedy, jestli dojde ke snížení limitů, což by v určitých případech vedlo k tomu, že by to do státní pokladny, bez ohrožení samotného systému, přineslo více peněz, nebo jestli benefity přestanou být zcela daňově uznatelné. „Právě takové řešení by mohlo vést k tomu, že by spousta firem od tohoto systému upustila,“ míní Sobíšek.

Pokud firma od benefitů ustoupí, je otázka, čím je nahradí a jak svým zaměstnancům tyto služby vykompenzuje. Jednou z možností je podle ekonoma zvýšit v rozsahu vyškrtnutého benefitu mzdu. „Zaměstnanci by sice byli v tomto případě na svém, ale celkově by se zvýšily náklady celého podniku. Na tom by stát vydělal, neboť by se zvýšily sociální a pojistné odvody,“ popsal Sobíšek.

Kdyby firma zrušila benefity bez náhrady, může dle Sobíška přijít o zaměstnance, kteří se raději poohlédnou po jiném chlebodárci. „Pokud by však lidé v takové firmě zůstali, přišli by ročně o nízké jednotky tisíc korun ročně. Zdanění benefitů se zkrátka dotkne nejen zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů,“ dodal ekonom.

Navržené úsporné opatření také ohrozí společnosti, které nepeněžní benefity dodávají či za ně nabízejí služby.

„Provozovatelé fitness center, maséři, provozovatelé kulturních akcí, penzionů, dětských táborů nebo lékárny, na ty všechny zrušení zaměstnaneckých benefitů drtivě dopadne. Dlouhodobě víme, že když zaměstnavatelé podporují sport nebo zdraví, zaměstnanci se těmto aktivitám věnují. Pokud je mají platit přímo ze mzdy, zájem značně slábne,“ upozornila generální ředitelka Asociace malých a střeních podniků a živnostníků České republiky Eva Svobodová.

Mnozí zaměstnavatelé volí takzvaný Cafeteria systém, kdy má každý zaměstnanec svůj limit a je na něm, za jaké aktivity ze systému utratí. Z něj bývají nejžádanější:



• Zboží a služby zdravotního charakteru: 65 %

• Dovolená: 14 %

• Nákup knih: 4,4 %

• Sport: 4,9 %

• Kultura: 3,8 %

• Ostatní: 7,9 %



