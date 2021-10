Počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem ve srovnání s předchozím týdnem dál stoupají. Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin. Zatímco v týdnu na přelomu srpna a září přibylo přes 1700 pozitivních testů, v následujícím asi 2600, poté zhruba 3000 a v uplynulém týdnu to bylo téměř 3300 případů.

Pro vývoj epidemie a případné zpřísňování či uvolňování opatření je nyní ale spíš než počet zjištěných nákaz rozhodující, kolik lidí s koronavirem skončí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče. V neděli ministerstvo evidovalo 169 hospitalizovaných, počet lidí vyžadujících intenzivní péči se výrazně nemění a pohybuje se kolem třiceti, v neděli jich bylo 26.

Odborníci očekávají, že díky očkování i tomu, kolik lidí už covid prodělalo, nebude zátěž nemocnic tak enormní jako loni na podzim nebo letos na jaře.

Na jaře se v Česku šířila především takzvaná britská varianta koronaviru, později označená alfa. V současné době se vyskytuje podle SZÚ dominantně nakažlivější varianta delta a její subvarianty, kterých už je zhruba polovina.

"Z hlediska klinické praxe nemáme nyní hlášeny žádné změny v chování viru ani v průbězích onemocnění a situace se v zásadě nemění," uvedla v tiskové zprávě ředitelka SZÚ Barbora Macková. Od začátku roku bylo vyšetřeno celogenomovou sekvenací přes 8430 pozitivních vzorků, za poslední měsíc do 24. září 472.

Týdenní incidence stagnuje

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo v zemi potvrzeno téměř 1,69 milionu případů nemoci, většina lidí se z nákazy vyléčila a 30 454 lidí s covidem-19 zemřelo. Na minulý týden připadá zatím 13 úmrtí, údaje se ale mohou ještě zpětně navýšit.

Průměrná týdenní incidence covidu v Česku stagnuje na 30 potvrzených případech na sto tisíc obyvatel. Nejvíce se nákaza šíří v Praze, kde připadá 52 nových případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Následuje se 48 případy Moravskoslezský kraj. Naopak nejpříznivější situace je v Libereckém kraji, kde je v přepočtu na obyvatele za týden osm nově nakažených. V Královéhradeckém je to devět.

Na úrovni okresů je nejméně příznivá situace na Berounsku a Opavsku, kde připadá na sto tisíc obyvatel shodně 81 nových případů nákazy za posledních sedm dní.

Proti nemoci covid-19 jsou lidé v Česku od konce loňského prosince očkováni. Za celou dobu zdravotníci podali téměř 11,78 milionu dávek vakcín a plně očkováno je přes 5,9 milionu lidí.

Počty očkovaných klesají

Počty očkovaných několik týdnů ale klesají. Za neděli ministerstvo zdravotnictví eviduje 1894 dávek vakcíny, zhruba o 200 méně než před týdnem. Ještě poslední srpnovou neděli se očkovalo přes 8000 lidí, o týden později už jich bylo ale zhruba o polovinu méně.

Od pondělí 20. září si mohou nechat dát další posilující dávku vakcíny lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování proti covidu-19. Podle dat ministerstva zdravotnictví si ji k nedělnímu večeru nechalo dát přes 2500 lidí. Většinou jsou to zdravotníci nebo senioři z pobytových zařízeních sociální péče. Do konce září má nárok na posilující dávku asi 40 tisíc lidí. Letos do konce roku se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.