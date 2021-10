Tempo očkování proti covidu několik týdnů klesá. V pátek dali zdravotníci zhruba 13 170 injekcí s vakcínou, před týdnem jich bylo přibližně o 1500 víc. Ukončené očkování má v zemi přes 5,9 milionu lidí, tedy asi 55 procent obyvatel. Očkovat se mohou zájemci od 12 let. Lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování, mají nárok na posilující dávku. Tuto možnost k dnešku využilo 2400 lidí ze zhruba deseti tisíc dotčených. Letos se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.

Mezi okresy je nejméně příznivá situace na Berounsku a Opavsku. V Berouně a okolí připadá na sto tisíc obyvatel zhruba 83 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Opava je to o tři méně.

Na sto tisíc obyvatel připadá za poslední týden 29 nově potvrzených případů, to je o jednoho více než předchozí den. Mezi jednotlivými regiony je ale situace odlišná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.