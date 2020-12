V pátém stupni je nadále pět krajů, do třetího přibyl k Praze Karlovarský kraj. V pondělí testy v Česku odhalily 5169 nakažených covidem-19, což je méně než o víkendu, ale o 920 víc než před týdnem. Z více než 23 tisíc testů bylo pozitivních 22 procent. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Skóre, které zohledňuje všechny provedené testy včetně antigenních, se podle kalkulace ministerstva drží ve čtvrtém stupni čtvrtý den. Minulý týden v pátek ještě s 59 body odpovídalo třetímu stupni, v sobotu ale stouplo na 64 bodů a v neděli na 66 bodů, kde se udrželo i v pondělí. I v tomto případě je za poklesem snížení reprodukčního čísla.

V pondělí laboratoře provedly podle údajů ministerstva 14 691 antigenních testů, z toho nejvíce ve Středočeském kraji (1774). Za posledních sedm dní provedly 61 545 antigenních testů.

V Česku nyní platí opatření pro nižší, třetí stupeň rizika. Do čtvrtého stupně se země přesune v pátek, rozhodla v pondělí vláda. Skóre PES tomuto stupni odpovídá už deset dní. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v něm ale bylo kratší dobu, pokud by se započítávaly i antigenní testy.

Počet hospitalizovaných v pondělí stoupl zhruba o 300 na 4547, je to nejvíc od 2. prosince. Ve vážném stavu je 586 z nich. Na začátku prosince se v nemocnicích s koronavirem léčilo přes 4600 lidí, začátkem listopadu jich bylo i víc než osm tisíc.

Prodloužení nouzového stavu

Podle premiéra Andreje Babiše požádá vláda v úterý 22. prosince Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu. „Samozřejmě že Sněmovnu požádáme o prodloužení nouzového stavu, počítám s termínem 22. prosince,“ řekl Babiš Právu po pondělním jednání kabinetu.

Zatím ovšem není jisté, zda vláda najde pro prodloužení nouzového stavu dostatečnou podporu, když klíčové budou zřejmě opět hlasy KSČM. „Nevím, jaké by pro nouzový stav vláda měla důvody, většinu opatření může udělat v rámci zákona o veřejném zdraví. Vzhledem k tomu, že odvolala praxe studentů, tak má asi dobrovolníků v nemocnicích dost,“ uvedl pro Právo předseda komunistů Vojtěch Filip, který nechtěl předjímat, jak se strana zachová.

Situace v jednotlivých krajích

V současné době se podle dat ministerstva zdravotnictví nákaza šíří nadále nejvíce na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na sto tisíc obyvatel 510 případů covidu-19. Následuje Kroměřížsko a Chrudimsko se 455 případy na sto tisíc obyvatel, nad 400 je podle tohoto přepočtu ještě Rychnovsko, Přerovsko a Opavsko.

Skóre PES je ke dnešku nadále nejvyšší ve Zlínském kraji s 81 body, stejného počtu bodů ale dnes dosáhl i Královéhradecký kraj. To odpovídá nejvyššímu, pátému stupni rizik, který je vymezen 76 až 100 body. V něm je celkem pět krajů. Naopak nejlepší skóre vykazuje už delší dobu Praha, která se s 51 body drží ve třetím stupni. Do tohoto stupně se dnes přesunul i Karlovarský kraj s 56 body.