V úterý jste představili program Antivirus, z něhož budete firmám v problémech hradit část mzdy. Je u něj uvedeno, že je jen pro podnikovou sféru. To znamená, že živnostníci s pěti zaměstnanci nebudou mít na podporu nárok?

Podnikovou sférou je míněno to, že se netýká firem, jejichž zaměstnanci jsou placeni ze státního rozpočtu. Ty mají příjmy jasné. Antivirus se týká mzdové sféry. Takže i drobní živnostníci se zaměstnanci budou mít na podporu nárok. Ale nejste sám, kdo podobné otázky ohledně možných příjemců klade. Na ministerstvo přišly dotazy, zda se to týká i neziskových organizací. Odpověď zní: pokud u zaměstnanců dochází vlivem okolností k překážkám v práci, firmám kvůli tomu klesají příjmy, z nichž je platí, a nejedná se o dvojí financování, mají na příspěvek z programu nárok. Tedy i neziskové organizace, agentury práce a podobně.

V pondělí bude program spuštěn. Jaké má parametry?

Jsou v něm dva režimy. Režim A se týká firem, které musely vlivem úředního nařízení uzavřít provoz nebo poslat zaměstnance do karantény. A protože to je něco, co nemohly ovlivnit, doplatíme jim až 80 procent náhrady mzdy včetně odvodů. V režimu B jsou všechny firmy, které nemají práci pro své zaměstnance a mají s tím související hospodářské potíže. Například jim nedorazily subdodávky nebo byla část jejich lidí na nemocenské, ošetřovném nebo v karanténě, takže nepřišla do práce a firma pak nemohla fungovat. A potom sem patří zaměstnavatelé, kterým klesla poptávka po produktech. Těm proplatíme šedesát procent náhrady mzdy.

Podle původního návrhu tam měl být ještě jeden režim podpory. Nakonec jste jeho projednání odložili na pondělí. Proč?

Máme ve vládě různé představy. Já chci, aby se týkal zaměstnanců, kteří chodí do práce a berou na sebe riziko nákazy. Takže například prodavaček, pracovníků v sociálních službách, zdravotníků či řidičů. A ministerstvo průmyslu ho chce zaměřit na firmy, které pokračují ve své činnosti, ale vlivem současné situace u nich poklesly výnosy nebo produkce. Já bych si zkrátka přála, aby lidé měli bonus za to, že fungují a drží zemi v běhu.

Takže něco jako prémie pro zaměstnance ohrožené koronavirem? Zatímco ministerstvo průmyslu chce, aby se to týkalo firem, které mají propad tržeb?

Ano, já si myslím, že bychom měli odškodnit lidi, a pan ministr Havlíček chce mířit na firmy. O tom jednáme.

Peníze má rozdělovat Úřad práce. Zaznamenal jsem pochyby, zda to personálně zvládne. To bylo důvodem, proč jste podnikatele vyzývala, ať tam netelefonují o podrobnosti?

Bude se to týkat až 280 tisíc firem. Lidé jsou zvyklí, že když se startuje něco nového, tak si někam zavolají a začnou zjišťovat základní informace. Takové množství dotazů by se pochopitelně na rychlosti zpracování mohlo odrazit. Takže se snažíme, aby byly všechny informace na webu, připravujeme streamovaná videa, kde bude možné diskutovat s odborníky, velkoplošné inzeráty. Chceme, aby měli podnikatelé informace z jiných zdrojů a úřady práce se mohly věnovat případným novým uchazečům o zaměstnání, novým výplatám dávek a rychlé administraci programu Antivirus.

Když mluvíte o nových uchazečích o zaměstnání… Jak letos vzroste kvůli současným problémům nezaměstnanost?

V černém scénáři odhadujeme až pět procent. Podobně, jako tomu bylo v letech 2008 a 2009. Ale to jsou opravdu zatím jen odhady. Nikdo neví, jak dlouho bude krize kolem koronaviru trvat ani do jaké míry zasáhne hospodářství. Navíc je to první podobná krize svého druhu. Naším cílem je, aby program Antivirus zafungoval a lidé o práci nepřišli.

Nedávno jste prohlásila, že při podpoře zaměstnavatelů bude vláda reagovat vagónově. To znamená, že opatření na sebe budou navazovat jako vagóny u vlaku. Chystají se nějaká další?

Budou. Ale problém je, že nevíme, jak dlouho stav nouze bude trvat. Opozice před čtrnácti dny říkala, že opatření dáváme jedno po druhém a že by to měl být promyšlený balíček věcí předložený najednou. Ale to je nesmysl. My v tuto chvíli ještě neznáme délku a rozměry krize, takže je třeba reagovat podle toho, jak se bude vyvíjet v čase.

A jaká opatření se tedy zvažují?

Krizový štáb bude mít ekonomický tým, kde je dvanáct špičkových ekonomů. A my si od nich chceme udělat oponenturu, pak je teprve představíme. Reakce státu musí být rozdělena do tří fází. Teď ekonomiku napojujeme na ventilátor, což je hlavně kurzarbeit, odpuštěné odvody pro živnostníky, rozšířené ošetřovné, jednorázové příspěvky. Pak se dostaneme do druhé fáze, kdy zdravotní riziko pomine, a budeme potřebovat impuls, aby se ekonomika rozjela. A poté bude třetí, dlouhodobá fáze důležitá pro stabilizaci hospodářství. Nyní je pro nás ale prioritní, aby dobře fungoval program Antivirus. Když zaměstnavatelé nebudou propouštět, bude to nejdůležitější opatření ve fázi číslo jedna. Na to bych se teď soustředila. Ostatní úkoly mám hotové.

Ze strany živnostníků schytává velkou kritiku příspěvek 25 tisíc pro drobné podnikatele. Málokdo na něj dosáhne. Patří to sice do kompetence ministryně financí, ale schválila to celá vláda. Dočká se ve sněmovně ještě nějakých změn?

Ano. Materiál jsme dostali na stůl až před jednáním vlády, takže jsem si ho nemohla pořádně prostudovat. Bude se muset hodně změnit. Sociální demokracie podpoří takový návrh, který umožní vyplacení podpory všem samostatně výdělečně činným osobám, které nejsou současně zaměstnány či nemají další výrazný vedlejší příjem.

Takže by se to mohlo týkat i lidí pracujících na dohodu o provedení práce, pro které jste to prosazovala už předtím?

Budeme prosazovat jednorázovou pomoc i dohodářům. Nad rámec toho funguje pro všechny lidi jako finanční pomoc dávka Mimořádné okamžité pomoci. Připomínám také, že minulý týden jsme odlehčili Úřadům práce. Pokud bude zákon schválen, celkem u 1,3 milionu dávek, kde musí příjemci důkladně každého čtvrt roku prokazovat svou finanční situaci, se automaticky bez papírování překlopí situace 1. čtvrtletí do 2. čtvrtletí. A podobně jednoduché, nebyrokratické kroky by měly platit i u podpory pro živnostníky.

Minulý týden proběhla na Twitteru přestřelka mezi vaším stranickým kolegou Hamáčkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. V souvislosti se situací v domovech pro seniory se zdá, že vázne i komunikace mezi vámi a tímtéž ministrem. Kabinet nepůsobí jako dobře pracující stroj. V čem je problém?

Všem nám trochu ruply nervy. Dobré je, že nás ta situace přiměla k tomu, abychom lépe komunikovali. Já se nyní snažím být velmi, velmi jasná ve svých požadavcích na pana ministra Vojtěcha. U seniorů, kteří jsou nejzranitelnější v rámci šíření pandemie, jsem ve složité situaci, protože nemám žádné kompetence. Snažím se teď přesvědčit kolegy, abychom začali na koronavirus masivně testovat je i pracovníky sociálních služeb. Myslím si, že senioři musí být testováni přednostně, protože jsou nejzranitelnější. Co se týče zaměstnanců v sociálních službách, ti by měli být testováni alespoň náhodně, na základě statistických vzorků.

Jak vlastně chcete domovům pro seniory pomoci? Stěžují si na nedostatek pomůcek, personálu, objevují se tam nakažení lidé…

Jsem přesvědčena o tom, že v ochraně seniorů musíme být mnohem radikálnější. Vždyť jsou to ti nejzranitelnější v současné situaci. Ve středu jsme schválili mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kde ukládáme krajům, aby připravily dodatečné kapacity pro infikované seniory. Aby nemuseli být v těch domovech. Když jsou nemocní a mají lehký průběh, je možné je přesunout do jiného zařízení, kde o ně bude dobře postaráno. Nemusí hned do nemocnice. Lze využít třeba lázně, které jsou teď zavřené a v tuto chvíli nefungují.

Připravíme i mimořádný dotační titul pro sociální služby, aby výdaje, které domovy pro seniory na pandemii mají, měly z čeho zaplatit.

Nevím, jestli na to je v tuto chvíli čas. Ale senioři nebo i zaměstnanci z domovů, kde se objevil koronavirus, na tom nebudou psychicky zrovna nejlépe. Je nějaká snaha jim pomoci v tomto směru?

Vím, že ministerstvo zdravotnictví už poskytuje psychologickou pomoc. Ale je to dobrý podnět. Zapřemýšlíme o tom.

Počátkem března jsem byl na tiskové konferenci, kde si domovy stěžovaly, že nemají dostatek ochranných prostředků ani postupy, jak na koronavirus reagovat. Je konec března, v řadě případů není situace o mnoho lepší. Opravdu se ta situace nedala řešit dříve?

Důvodem byla vícekolejnost, kdy věci krajům dodávalo několik ministerstev a kraje to pak distribuovaly. Úplně to nefungovalo. Jsem ráda, že je nyní jasná cesta: materiál dodává krajům pouze ministerstvo vnitra a ony to pak distribuují. Aby se situace už nikdy neopakovala, tak jsme s kolegy zřídili na našem webu formulář, kde se mohou domovy přihlásit a my jeho situaci budeme řešit. Budu volat hejtmanům, přepošleme jim všechny požadavky.

Vraťme se ještě na chvíli k Úřadu práce. Je připraven na nápor nových uchazečů o zaměstnání?

V tuto chvíli to vypadá, že se pohybujeme za březen ve standardních číslech. Nárůst není razantní, což by byla výborná zpráva. Ale víme z roku 2008 a 2009, že se ta čísla zvyšují až po čtyřech nebo pěti týdnech. Rozhodující tedy budou příští dny. Tenkrát jsme ale neměli kurzarbeit. Doufám, že se díky němu podaří dostat do terénu jistotu a nárůst lidí bez práce bude co nejmenší. Program Antivirus má jasné poslání. Stát říká firmám, nepropouštějte, my Vám na mzdy zaměstnanců přispějeme!

A co stávající klienti Úřadu? Lidé mohou z evidence snadno vypadnout kvůli tomu, že řada firem pozastavila nábory, a oni si neseženou práci ve stanovené lhůtě. Ale to jim hrozí i kvůli zmeškání dalších lhůt. Nebo mohou aspoň přijít o podporu v nezaměstnanosti.

Jsme ve výjimečné situaci, takže úřad dobře ví, v jak složité situaci jsou nyní uchazeči o práci. To se dít nebude. Ve schválené novele zákona o zaměstnanosti počítáme přesně s takovými úpravami. Navíc připravujeme pozměňovací návrh, kterým prodloužíme výplatu podpory, protože bude složité najít si práci. Nikoho nebudeme v této chvíli sankcionovat kvůli tomu, že se na Úřad práce nedostane včas. Určitě nebudeme nikoho poškozovat nebo vyřazovat.

V současnosti mohou lidé do padesátky pobírat podporu pět měsíců, mezi padesátkou a 55 lety osm a nad tuto hranici jedenáct měsíců. O kolik měsíců ji chcete prodloužit vy?

Čekáme na aktuální statistiky nezaměstnanosti. Podle nich se pozměňovací návrh upraví.

Zveřejnili jste návod, jak se lidé mají bránit porušování práv ze strany zaměstnavatelů. To byla vlastní iniciativa, nebo jste jenom reagovali na stížnosti?

Zaznamenali jsme zvýšený počet podnětů na Státním úřadu inspekce práce, který spadá pod ministerstvo. A z nich jsme pak vytvořili rady pro 15 nejčastějších situací, které lidi řeší. Zároveň jsem zaznamenala různá prohlášení, že přestal platit zákoník práce, protože je krize. To je neakceptovatelné. Naopak. Budeme dbát na to, aby byla hájena práva zaměstnanců, a pečlivě to hlídat.

Jenomže v řadě domovů pro seniory, kde zaměstnanci dokonce občas přespávají a jsou tam dlouhé hodiny navíc, to často asi zrovna podle zákoníku práce nefunguje. Ale v tuto chvíli to pomáhá.

Musí to být po dohodě. Nikdo nesmí nikoho nutit. Je to pro zaměstnance složitá situace, pokud mají malé děti nebo jiné závazky. Z jejich strany by to mělo být dobrovolné. A moc zaměstnancům v sociálních službách za jejich obětavý přístup děkuji. Jsou vyčerpaní, pod obrovským tlakem a pro naši společnost nepostradatelní. Udělám vše pro to, abych jim práci usnadnila.