„Ukázalo se to, když vláda zrušila zákaz volného pohybu lidí podle krizového zákona a okamžitě tentýž den přijala úplně to samé podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon ale náhradu škod nestanoví,“ vysvětluje Dostál.

Bez odůvodnění

Výsledkem je podle něj jediné: náklady vyvolané rozhodnutím státu zůstanou lidem „na krku“. Právník proto poslal na stát správní žalobu. Řešit ji bude Městský soud v Praze.

To ale není jediné, co Dostálovi vadí. Ve své žalobě napadá také způsob, jakým vláda mimořádná opatření přijímá a vysvětluje. „Nemají to odůvodněné. Zasahují do práv lidí bez zhodnocení proporcionality. Česky řečeno, zakázali mi jít na procházku s oběma rodiči, protože spolu nežijeme v jedné domácnosti, ale do přeplněné hromadné dopravy nebo supermarketu smíme,“ pokračuje právník.

Vláda podle něj samozřejmě mimořádná opatření proti šíření nákazy vydávat musí, měla by to ale dělat s rozmyslem. Každé rozhodnutí by měla také pečlivě zdůvodnit.

Horký brambor

Mluvčí vlády Jana Adamcová se k žalobě nevyjádřila. Odkázala redakci Deníku na ministerstvo spravedlnosti.

Mluvčí tohoto rezortu se ale zase odvolal na ministerstvo zdravotnictví. „Nejedná se o opatření, které by bylo v naší působnosti,“ vysvětlil mluvčí Vladimír Řepka.

K odpovědi se ale nemá ani tento úřad. Renata Povolná z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví jen napsala: „Jakmile obdržíme žalobu oficiální cestou, vyjádříme se k ní.“

Nejde o první žalobu

Šéf ústředního krizového štábu a současně ministr vnitra Jan Hamáček už minulý týden Deníku řekl: "Jsme v krizovém režimu a v nějakém momentu si musíme vybrat, jestli chceme epidemii porazit, nebo zda chceme hrát nějaké právnické souboje. Když jsem slyšel, že tady někdo vážně uvažuje o podání návrhu na zrušení stavu nouze, tak jsem si kladl otázku, zda dotyčný právník vůbec žije v reálném světě a vidí-li, čemu čelíme. Samozřejmě musíme a budeme dodržovat zákony, ale měli bychom také používat selský rozum a uvědomit si, s čím bojujeme.“

Dostálova žaloba ale není prvním podnětem, který soudcům přistál na stole. Na Ústavní soud už se dříve obrátil také advokát David Záhumenský. Vyhlášení nouzového stavu bylo podle něj v rozporu s ústavním pořádkem - nerespektuje požadavky na ochranu základních lidských práv. To ale vláda odmítla.