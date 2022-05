Dnes již legendární lokomotivy chystají České dráhy nahradit za moderně vybavené, a především s ekologickým pohonem. Nákup většiny z nich má dopravce již zasmluvněné. Konkrétně se jedná například o 110 kusů dvou až třívozových jednotek RegioPanter, padesátku lokomotiv Vectron od společnosti Siemens.

Objednané má dopravce i 66 motorových jednotek nové řady 847 od společnosti Pesa. Právě ty mají pak postupně nahradit „motoráky“ v některých regionech jezdících stále v původní verzi. Nové vozy mají přilákat cestující. Kromě 115 míst k sezení totiž nabídnout i tak trochu malou pojízdnou kancelář – klimatizaci, wi-fi nebo zásuvky na dobíjení elektroniky pomocí USB či klasickou zásuvku s napětím 230 V. Samozřejmostí je pak bezbariérový přístup.

Nové motorové vlaky se na tratích Středočeského, Pardubického či Jihočeského kraje objeví nejdříve od roku 2023. „Rámcový kontrakt nám umožňuje odebrat až 160 těchto jednotek. Rozsah obnovy vozidlového parku a počtu nových jednotek a lokomotiv je tak velký, že lze hovořit o plošném nasazení těchto moderních vlaků po celé České republice. Doplní je také 20 devítivozových netrakčních jednotek ComfortJet, které budou dopravovat lokomotivy Vectron,“ dodává Šťáhlavský.

Nostalgie v muzeu

Úbytek „Motoráků“ v klasickém červeno-žlutém barevném provedení nesou obtížněji někteří cestující především starší generece. „Motorák je kus mládí. Jezdili jsme s ním o prázdniny za prarodiči, ale hodně také na trampy s kamarády. Vždy bylo veselo. Nejen na dětech, ale i na vlacích je vidět, jak stárneme. Ale stejným způsobem bude vzpomínat na současné mašiny dnešní generace a tyhle mašiny budou brát jako pravěké,“ říká Josef Lev z Rakovnicka.

Milovníci nostalgie ale nemusí úplně smutnit. To, že neuvidí „legendy“ tuzemské železnice již v provozu, neznamená, že by se úplně ztratily ze světa. České dráhy totiž historická či vyřazená vozidla vystavují v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. „V muzeu jsou vystaveny staré parní lokomotivy, ale i novější elektrické nebo motorové stroje, které patřily k ikonám železniční dopravy uplynulých desetiletí, například elektrickou ,Bobinu’ nebo dieselelektrické lokomotivy jako jsou ,Bardotka’ nebo ,Sergej’ a mnoho dalších,“ dodává mluvčí Českých drah.

Lokomotivy, které brzy opustí tuzemské koleje



Řada 355.0 alias „Gorila“ nebo „Krysa“Zdroj: se svolením Českých drahŘada 355.0 alias „Gorila“ nebo též „Krysa“

Jednou z lokomotiv, která už má téměř odslouženo, je i ta s přezdívkou „Gorila“. Tu získala kvůli své síle, někde ji kvůli šedivé barvě říkali „Krysa“. Jedná se o stroj původní řady ES 499.0, dnes označené jako řada 355.0. Lokomotivy byla nedílnou součástí provozu na tuzemských kolejištích od začátku 70. let a až do prosince roku 2014 zajišťovaly dopravu prakticky všech vnitrostátních a mezistátních rychlíků a expresů z Prahy přes Brno do Bratislavy a Štúrova na československo-maďarských hranicích.



S vlaky EuroCity jezdily až do Budapešti a během své téměř padesátileté kariéry zamířily v čele expresů také z Prahy do Děčína, z Břeclavi do Bohumína nebo po koridorech z Prahy přes Valašsko nebo Ostravsko na Slovensko. Z desítek výkonů denně jim dnes na území Česka zbývá posledních šest denních a dva noční expresy a během několika let zmizí z našich tratí úplně. První prototyp byl vyroben v roce 1973.



Řada 150.2 alias BanánZdroj: se svolením Českých drahŘada 150.2 „Banán“

Posledních pět vozidel dojezdí do prosince 2024 na spěšných vlacích Vrchlice Praha – Kutná Hora a řada 151. Aktuálně 13 vozidel pak ukončí provoz do prosince 2024 na lince Ex 1 Praha - Bohumín - Žilina (Ostravan / Silesia / Cracovia).



Přezdívku získala kvůli svému žlutému nátěru na některých kusech. Výroba lokomotivy začala v roce 1978.



Řada 371 alias BastardZdroj: se svolením Českých drahŘada 371 alias Bastard

Vyrobeno bylo jen 7 vozidel a z provozu budou vyřazené do prosince 2024 na lince R20 Praha - Děčín (Labe) a na sezónních vlaky Drážďany – Litoměřice. Prototyp se vyrobil v roce 1988.



Přezdívku si lokomotiva podle webu Atlaslokomotiv.net vysloužila kvůli své zastaralosti. V té době již na kolejích jezdily modernější lokomotivy a tyto se tak u strojvedoucích netěšily veliké oblibě.





Řada 242 – Plechovka, plecháčZdroj: se svolením Českých drahŘada 242 – Plechovka, plecháč

V letošním roce dojde k útlumu v Jihočeském kraji dodáním elektrických jednotek RegioPanter a v roce 2023 útlum v Jihomoravském kraji dodáním jednotek velkých Moravia Jihomoravského kraje, poslední lokomotivy společně s pouhými dvěma stroji řady 263 dojezdí do prosince 2026 na rychlících R11 Rožmberk Plzeň - Č. Budějovice – Jihlava – (Brno). Vyráběla se v letech 1975 – 1981.



Řada 560 alias PantografZdroj: se svolením Českých drahŘada 560 - Pantograf

Střídavé elektrické jednotky ukončí provoz v prosinci 2022 dodáním jednotek Moravia pro Jihomoravský kraj.



U jednotek řady 460 pro napájení 3 kV DC dojde k postupnému útlumu provozu s předpokládaným koncem provozu v létě 2024 s dodáním jednotek RegioPanter pro Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj.



Řada 810Zdroj: se svolením Českých drahŘada 810 – Motorák, ale také Orchestrion či Plevel

Vznikl na popud velkého zájmu cestujících o dopravu na přelomu 60. a 70. let minulého století. V té době totiž na železnici chyběl větší počet menších vozidel pro regionální tratě. Výroba začala v roce 1973.



Kromě zlidovělé jednoduché přezdívky „Motorák“ má i další. Například Orchestrion se mu říkalo zejména v počátcích provozu. Při poruše totiž prý často stačilo kopnout do skříně elektrického rozvaděče. Přezdívku „Plevel“ si vysloužil za to, že byl skoro všude.