PODCAST: Menopauza? Náročný přechod do další fáze života přináší i pozitiva

Noční pocení, výkyvy nálad, deprese, ztráta sebevědomí, občasná agrese, přibírání na váze a ztráta libida. To vše je důsledkem ztráty estrogenu. Že tušíte, o čem je řeč, ale nechcete to vyslovit nahlas? Nebojte se. Menopauza neznamená konec světa. Dokonce může být prospěšná. Ono neznámo totiž nemusí být jen synonymum nebezpečí. Jen si to představte. Už žádná menstruace ani antikoncepce. Život tak může dostat úplně jiný rozměr.