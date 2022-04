„Farmaceuti budou moci očkovat po absolvování potřebného školení,“ řekl v Poslanecké sněmovně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). U lékařů je dnes vpich některých očkovacích látek často zpoplatněn v řádu stokorun. Kolik by si za aplikaci vakcíny mohli účtovat v lékárnách, není jasné.

Jak pro Deník uvedla místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti), politici se inspirovali praxí ve Velké Británii či Austrálii a mnoha dalších zemích, kde ji vyhodnocují jako bezpečnou. Proto navrhuje, aby se možnost očkování v lékárnách týkala více nemocí než jen covidu. „O budoucí podobě zákona ale ještě povedeme diskusi,“ řekla Richterová.

Z loňského interního průzkumu České lékárnické komory vyplývá, že do očkování by se – podobně jako v zahraničí – mohla zapojit přibližně čtvrtina lékáren, kterých jsou v tuzemsku necelé tři tisíce. Někde by částečně upravili stavební prostory, jinde na očkování vyhradili pravidelné hodiny. Provozovatelé lékáren budoucí možnost očkování vítají. „Lékárníci jsou zdravotníci, kteří absolvují podobně náročnou školu jako lékaři, kterými sice nejsou, ale mohou být proškoleni,“ řekl Deníku generální ředitel lékárenské sítě Dr. Max Daniel Horák.

Nejde jen o vpich

S návrhem naopak nesouhlasí mnozí lékaři. „Očkování je lékařský zákrok. Procedura, která má své indikace, kontraindikace a rizika. Proto k němu přistupuji s respektem a každého předem vyšetřím. Znám pacientův stav i zdravotní historii. Není to jen o tom dostat injekci do ramene a odejít,“ řekl Deníku praktický lékař a pneumolog Jan Brodníček.

Lékař i lékárník by podle něj měli mít ve zdravotním systému zachovánu svou funkci, proto chápe kupříkladu to, že lékárníkům zase vadí, když jsou léky vydávané mimo lékárny. Upozorňuje i na to, že po očkování člověk asi dvacet minut či půl hodiny sedí v čekárně, kde mu v případě potíží odborně pomůže lékař nebo zdravotní sestra.

Podle šéfa lékárenské sítě Horáka by stálo za úvahu, aby do lékáren mohli na očkování chodit lidé, kteří konkrétní vakcinaci už bez potíží absolvovali u lékaře. Výhodu vidí v tom, že lékárny se mnohdy nacházejí poblíž ordinací, tudíž mohou s lékaři spolupracovat. „Důležitá je důvěra. Lékárny by určitě neměly fungovat jako ordinace, tedy očkovat cokoli,“ dodal.

Místopředsedkyně sněmovny Richterová má za to, že možnost očkování v lékárnách pomůže dostupnosti vakcinace v menších obcích bez vlastních zdravotních zařízení. S tím ale například nesouhlasí lékařka Jana Gandalovičová. „Zatím platí, že na vesnici je dostupnější lékař než lékárna,“ řekla Deníku. Stejně jako jiným doktorům jí vadí přenesení zodpovědnosti za zdravotní úkon na nelékaře. „Lékárník si pohovoří s pacientem, kterého vůbec nezná, sepíše anamnézu, vyhodnotí, zda je očkování indikováno, vše pacientovi vysvětlí, aplikuje vakcínu a poté si odskočí obsloužit pacienty ve frontě s recepty?“ ptá se Gandalovičová. K návrhu mají výhrady i opoziční poslanci ANO a SPD, kteří vetovali možnost projednat ho zrychleně.