Přibývá hospitalizovaných pacientů i zdravotnického personálu. "Nakažených je už v současné době 796 lékařů a 1496 zdravotních sester a čísla stále rostou," řekl Babiš. „Máme tu velké šíření viru, který se přenáší komunitně," dodal.

„Buď budeme všichni opatření dodržovat, nebo budeme muset přistoupit k dalším krokům a nemůžeme vyloučit ani lockdown, což bude mít dopad na náš život, práci i ekonomiku. Toto jsem si nepřál, ale nemůžu to v tuto chvíli vyloučit," uvedl Babiš. Příštích 14 dní bude podle něj rozhodující.

„Chápu, že lidé toho mají plné zuby. Provozovatelé, majitelé firem i mladí, protože musí sedět doma. Teď se ale musíme semknout a vydržet to a dodržovat pravidla," řekl Babiš. Lidem doporučil, aby o víkendu zůstali doma, nebo popřípadě vyrazili na kolo do přírody. Příští týden, pokud možno pracovali z domova.

Dodal, že vláda zatím zajistila dostatečný počet lůžek v nemocnicích a navýšení kapacit. To ale prý nejde donekonečna.

Státní pomoc pro podnikatele omezené vládními opatřeními proti covidu-19 by měla být cílenější než na jaře. Kompenzace se podle Babiše budou řešit především příští týden a na starosti je bude mít vicepremiér Karel Havlíček.

Zamezit těsnému kontaktu

Co znamená lockdown:

Jde o dočasné opatření, které většinou ovlivňuje určitou oblast. Bývá spojeno s omezením veřejného života, aby se zabránilo například epidemii. Tím může být vyhlášení celostátní karantény, či zákaz volného pohybu osob.

„Čeká nás nelehká doba a budeme potřebovat ruku každého z vás," řekl na dnešní tiskové konferenci Roman Prymula. Zvládnout ta čísla, která zde nyní jsou, bude podle něj velmi složité. Vyzval i zdravotnické pracovníky, kteří v oboru nepůsobí, aby pomohli. „Máme zvyšující se počet zdravotníků, čísla jsou alarmující," dodal Prymula.

Hlavním cílem je podle něj zamezit těsnému kontaktu, aby nedocházelo k šíření viru.

„Není to nic, co by nás mělo stigmatizovat. Každý, kdo se nakazí, tak to neznamená, že ho budeme považovat za toho, kdo byl někde v baru a dělal tam jakési zakázané činnosti. Nakazit se může každý z nás doslova kdekoliv," dodal Prymula.

Prymula zdiskreditování sportu odmítl

Opatření vyhlášená ve čtvrtek, která se dotýkají zejména volnočasových aktivit, nemají podle něj za cíl zdiskreditovat sport.

„Některé provozovny jsme řešili tak, aby je to zasáhlo v minimální míře, pokud nám pomůžete, bude toto opatření dostatečné. Pokud nikoliv, tak už tady není jiná cesta a je to lockdown, ale to nikdo z nás nechce," dodal Prymula.

Kritika od opozice

Na dnešní Babišova slova reagovali zástupci opozice, kteří upozornili na to, že podle nich je chyba především na vládě, nikoli občanech. "Včera jsem požádal veřejnost o odpovědnost a dodržování opatření. Premiér nemá hrozit, ale pokorně požádat o totéž. Lidé nemohou za současný stav, je to selhání vlády," napsal na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Včera jsem požádal veřejnost o odpovědnost a dodržování opatření. Premiér nemá hrozit, ale pokorně požádat o totéž. Lidé nemohou za současný stav, je to selhání vlády. Společně se z toho ale dostaneme. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2020

Miroslav Kalousek (TOP 09) byl ještě kritičtější. "Ani slovo omluvy, ani slovo přiznání vlastní chyby," okomentoval dnešní Babišovo vystoupení. Podobně se vyjádřila i Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně TOP 09.

Premiér vlády, který neopodstatněně vyhrožuje občanům země, díky kterým zvládl první vlnu, je ubohý.



Nejsme a nebudeme vaši podřízení, @AndrejBabis. Začněte se chovat adekvátně situaci. — Markéta Adamová (@market_a) October 9, 2020

Kvůli rekordním přírůstkům nakažených přistoupila vláda ke zpřísnění a rychlejšímu zavádění opatření proti šíření nákazy. Restaurace a hospody musí zavřít ve 20:00 a posilovny, bazény, sauny, zoologické zahrady nesmějí na dva týdny otevřít vůbec.

Od pondělí 12. října na 14 dní pak vláda zavře divadla a kina, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a přitvrdí také omezení pro nemocnice a úřady. Školákům se prodlouží podzimní prázdniny, na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku.

Bez nových opatření by podle ministra zdravotnictví za dva týdny nemusely stačit kapacity zdravotnictví.