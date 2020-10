„Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí," uvedlo ministerstvo.

Od pátku jsou rovněž uzavřena všechna vnitřní sportoviště, fitness centra i bazény. Nařízení se dotknou nejen amatérského, ale také profesionálního sportu.

Od pondělí na dva týdny budou pozastaveny profesionální sportovní soutěže. „Existuje ale možnost povolit mezinárodní soutěže,“ připustil Prymula. Lidé venku si mohou zasportovat v max 20 lidech.

Návštěvy muzeí i galerií

Zakázány budou od pondělí na 14 dní také návštěvy muzeí, galerií, památek a jiných kulturních objektů. „Na příštích 14 dní zavřeme také zoologické zahrady,“ řekl Prymula. Toto opatření se odvíjí od nařízení omezení kontaktů ve vnitřních prostorách na 10 osob, ve venkovních prostorách na 20.

V případě svateb je od 19. října omezený maximální počet osob na třicet. Provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin.

Změny proběhly i ve školství. Vysoké a střední školy přejdou v celém Česku na distanční výuku. V oblasti vysokých škol platí, že všechny vysoké školy a jejich pobočky na území České republiky přecházejí na distanční výuku.

Druhé stupně základních škol budou výuku tříd střídat po týdnech - jeden týden osobní výuka, druhý týden distanční.

Provoz zůstává na mateřských školách, základních školách i ve školních družinách. Základní umělecké školy budou zavřené také, výjimku jsou pak individuální lekce, kde je pouze jeden učitel a jeden žák.

Co platí od pátku 9. října:



* Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

* Zavřeny jsou zoologické zahrady.

* Zavřeny jsou herny, casina.

* Zavřeny jsou zájmové kroužky pro děti.

* Restaurace, bary a diskotéky mohou mít otevřeno pouze od 6:00 do 20:00. U stolu mohou sedět maximálně čtyři osoby.

* Do obchodů, obchodních centrer a podniků se může vstoupit ve skupině pouze ve dvou.



Co platí od pondělí 12. října:



* Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

* Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže.

* Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.