„Momentálně se ve Wu-chanu staví nemocnice, specializovaná na ošetření lidí s koronavirem, která by měla být hotová za pár dní,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník mladý muž, jemuž roušky zajistila jako „podpultovku“ kamarádka z lékárny. Zdravotnický materiál je tam nyní velmi nedostatkové zboží.

Jak byste svýma očima popsal stávající situaci ve Wu-chanu?

V těchto dnech se ven snažím chodit minimálně, okolní svět momentálně vidím pouze z okna nebo když si jdu nakoupit, případně vyzvednout balík. Informace se dozvídám z medií a od přátel, většina lidí má v těchto dnech strach, a tak se situaci snaží přečkat doma. Nicméně spousta lidí pořád běžně pracuje, takže se nestane, že by se nedoručovaly balíky nebo by nebyla možnost si nakoupit potraviny.

Popište, jak tam nyní probíhá běžný den…

Momentálně máme zimní prázdniny, takže nechodím do školy. Běžně jsem chodil do fitka, které je z důvodu snahy o omezení šíření viru zavřené. V těchto dnech svůj čas trávím doma. Dívám se na seriály, odpovídám lidem na otázky ohledně Wu-chanu a snažím se svět informovat o problému, který se stal součástí mého života a dalších jedenácti milionů lidí. Spousta kamarádů v Česku vůbec nevěděla o nějakém koronaviru, dokud mě neviděla v televizi.

Poté, co Čína situaci zřejmě podcenila, bojí se lidé?

Já si myslím, ze bát se je lidské. Určitě každý z nás má v této situaci nějaký strach. Nicméně většina lidí zde důvěřuje čínské vládě a věří, že se situace uklidní a zlepší.

Snaží se z města dostat, a je to vůbec možné?

Po uzavření veřejné dopravy jsem viděl na internetu fotky, jak lidé odjíždějí z města pryč vlastními auty nebo taxíkem. Bohužel toto už není možné, jelikož později byly uzavřeny i cesty mimo Wu-chan. Slyšel jsem fámy, že některé cesty nejsou uzavřené a že někteří Čínané za vyšší částku dokážou člověka z Wu-chanu vyvézt, nicméně nevím, co je na tom pravdy.

Jak vypadá karanténa v praxi?

Jako příklad karantény mě napadne izolace Wu-chanu a izolace okolních měst v provincii Hubei. Ve Wu-chanu nejsou žádné no-go zóny, tedy místa, kam nesmíte jít, nicméně vláda uzavřela veřejnou dopravu a veřejné podniky typu kin, fitness center apod.

Máte obavu z nákazy, nebo při dodržování nějakých pravidel a hygienických opatření se není čeho bát?

Určitě obavu z nákazy mám. Neberu to na lehkou váhu. Počet nakažených ve statistikách sice není alarmující, ale skutečný počet určitě nebude jednoduché určit. Rouška a dodržení hygienických pravidel by měly tu hrozbu nákazy zredukovat, nicméně není to stoprocentní a nějaké riziko tu vždycky bude.

Pomáhají si lidé navzájem, nebo spíše vládne panika?

Mi osobně se pomoci dostalo od kamarádky, která dělá v lékárně a byla ochotna mi schovat roušky, které jsou v tuto dobu nedostatkovým zbožím. Čínská vláda i čínské univerzity se snaží zamezit šíření, nemocnice a univerzity rozdávají roušky zdarma. Vládne solidarita – v pátek mě kontaktoval můj spolužák a kamarád z Norska. Říkal, že nemá co jíst a že si nebyl schopen obstarat si roušku, tak jestli bych nebyl schopen mu pomoct.

Jak to dopadlo?

Jídlo si objednal přes mobilní aplikaci, nicméně roušku si zatím neobstaral, jelikož má strach vyjít ven. Kamarád bydlí v celkem komerční čtvrti, takže možnost střetnutí s ostatníma lidmi tam je vysoká.

Jaké jsou odhady, že by virus mohl mít další průběh?

Na internetu jsem se dočetl o možnosti mutace viru a o tom, že se vir začal šířit napříč celou Čínou. Je to zapříčiněno čínským novým rokem, kdy většina Číny cestuje za svou rodinou a ta šance roznesení je momentálně vysoká.

Váš otec zmínil, že vám odložili začátek semestru na březen, hodláte se mezitím vrátit na Ostravsko za rodinou, která má strach, nebo zůstanete v Číně?

Ano, semestr nám odložili nicméně se úplně neví, kdy by měl začít. Rád bych se vrátil do Česka za rodinou. Nerad bych je vystavoval stresu a strachu, jaký o mě momentálně mají. Školu momentálně nemám, a Wu-chan teď momentálně není tak bezpečným městem, jakým byl třeba před měsícem, a tak nevidím důvod zde zůstávat.

Jaká je tam situace po zdravotní stránce a jaká je šance, že nákaza brzy odezní?

Pevně doufám, že se na koronavir najde vakcína a že Wu-chan dostane lékařskou podporu, kterou potřebuje. Nemocnice lidem rozdávají roušky zdarma a čínská vláda lidem postiženým koronavirem platí ošetření. Nicméně nemocnice bohužel momentálně nemají dostačující kapacity. Momentálně se ve Wu-chanu staví nemocnice specializovaná na ošetření lidí s koronavirem a měla by být hotová za pár dní. Lékaři ve Wu-chanu se velmi snaží, momentálně je na ně vyvíjen obrovský tlak a spousta lékařů v Číně byla nakažena. Slyšel jsem, že pracují několik směn vkuse. Počet lékařů i lékařských potřeb je momentálně ve Wu-chanu nedostačující a lékaři žádají o podporu. Já osobně si ze zkušeností myslím, že čínské nemocnice mají úroveň, nicméně cizinec ve Wu-chanu neovládající jazyk by mohl mít problém.