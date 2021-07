Oprava D1 - InfografikaZdroj: Deník„Před několika dny jsem shodou okolností absolvoval cestu automobilem do chorvatského Splitu. V zásadě se dá říci, že z celkové více než tisíc kilometrů dlouhé trasy, je úsek dálnice D1 vůbec ten nejhorší. Ten vás úplně vyšťaví,“ popisuje Igor Sirota, mluvčí ÚAMK.

Na nejvytíženější dálnici v Česku se nyní opravuje celkem 41 kilometrů. Největší dopravní omezení pro řidiče nastane hned první červencový víkend, kdy se kus dálnice uzavře u Hvězdonic. Jelikož ale na víkend navazují dva dny státních svátků, situace by neměla být katastrofální. „Zásadně by tak neměla být ohrožena plynulost dopravy,“ doufá Radek Mátl, generální ředitel ŘSD. Podle něho pokračují opravy podle harmonogramu a omezení zmizí první říjnový víkend.

„Stavaři jedou naplno, do začátku října dokončíme práce na zbývajících 41 km dálnice D1 a úsek Hvězdonice-Mirošovice bude dokončen již v srpnu,“ potvrzuje ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).

Řidiči musí s komplikacemi počítat i na dalších dálnicích. První červencový víkend začne oprava dálnice D8 mezi 5. - 12. kilometrem u Prahy. A kvůli vytíženosti dálnice tu hrozí značné dopravní komplikace.

Řidiči mířící na dovolenou by pak podle dopravních expertů rozhodně neměli podcenit přípravu na samotnou cestu. I když nejednoho šoféra by napadlo i kvůli rekordnímu počtu zúžení se dálnici D1 zcela vyhnout, odborníci to nedoporučují.

Na dovolenou vyjeďte v neděli

„Dojedete do cíle později, navíc na okreskách jsou také omezení. Při projížděním obcemi je potřeba dodržovat rychlostní omezení. Nedoporučuji to. Pokud máte tu možnost, vyjeďte raději v neděli. Nejezdí kamiony a nákladní automobily, vyjma těch s povolením,“ vysvětluje Sirota. Naopak jednoznačně doporučuje využívat chytré dopravní aplikace a rádio. „Upozorní na případné kolony, rovnou navrhnou objízdnou trasu,“ dodává.

I přes veškeré moderní technologie se každému řidiči občas stane, že zůstane stát v koloně. A při plánování cesty je důležité s tím počítat. Platí proto několik rad, které není radno podceňovat. Jedna z nich je mít vždy v nádrži dostatečné množství paliva. Není nic horšího, než když musíte stát v parném letním dnu na dálnici a kvůli minimu paliva nemůžete zapnout klimatizaci.

Navíc pokud v automobilu cestují i děti, mohl by to být problém. Ideálně se doporučuje dotankovat palivo jakmile ručička ukazuje polovinu nádrže. „Kromě dostatku paliva je důležité mít v autě také dostatek pití a jídla, ale také deku. Pro děti pak nějakou zábavu ve formě tabletu, konzolí a podobně. Je důležité vždy počítat s tím, že zůstat v koloně mohou řidiči i několik hodin,“ poznamenává Sirota.

Modernizace D1, jak šel čas

* Výstavba dálnice D1, jak ji známe dnes, začala 8. září 1967 a 12. července 1971 byl otevřen vůbec první dálniční úsek u nás, a to mezi Prahou a Mirošovicemi.

* Souvislý dálniční tah mezi Prahou a Brnem byl dokončen 8. listopadu 1980, kdy byl zprovozněn poslední úsek dálnice u Humpolce.

* V letech 1996 – 1999 bylo přistoupeno k rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání mezi Prahou a Mirošovicemi, kde je intenzita dopravy nejsilnější.

* Rozhodnutí o tom, že se dálnice D1 bude modernizovat jako čtyřpruh a nikoli šestipruh padlo na konci roku 2011.

* Nejedná se tedy o běžnou rekonstrukci, ale o stavbu zcela nové dálnice, a to za plného provozu.

* S modernizací se začalo 9. května 2013, kdy začaly stavební práce na úsecích Větrný Jeníkov–Jihlava a Lhotka–Velká Bíteš.

Nejenom D1. Další velké letní opravy autostrád



· V průběhu letních prázdnin budou probíhat standardní opravy dálnic – např. na D5 oprava vozovky a středových svodidel

· D1 oprava odpočívky Rohlenka a Troubsko

· D52 – rekonstrukce levého pásu vozovky

· D10 – oprava mostu u Staré Boleslavi

· D10 Svémyslice – oprava povrchu a odvodnění