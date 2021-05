Výhoda pro očkované

Na zahrádky restaurací, ke kadeřnici či do posilovny budou nově od pondělí moci bez negativního testu i lidé, kteří mají aspoň tři týdny po první dávce vakcíny. Ale pozor, nesmí to být déle než tři týdny po její aplikaci. Pokud tedy zmeškají druhou dávku, mají smůlu.

Až doposud byl pro vstup povinný negativní antigenní nebo PCR test (v prvním maximálně tři dny starý, ve druhém starý maximálně týden), potvrzení o prodělaném covidu či o tom, že má člověk minimálně dva týdny po druhé dávce vakcíny (Vakcína od firmy Johnson&Johnson, je jednodávková, takže tam stačí po první dávce).

Delší období po nemoci

U lidí, kteří prodělali covid, se prodlužuje období, kdy jsou po nemoci považováni za bezpečné a nemusejí mít test, z 90 dnů na 180. Očkovat se ovšem mohou už po oněch 90 dnech.

Kde seženu potvrzení o očkování

Zatím musíte používat potvrzení, které vám vydali na očkovacím místě. Vláda dokončuje elektronický covid pas.

Očkování pro další skupiny

Zaregistrovat na vakcinaci proti koronaviru se budou moci další věkové skupiny. „Z neděle na pondělí otvíráme kategorii 35+, to znamená pro lidi ve věku 35 až 39 let,“ prohlásil premiér Andrej Babiš. O půlnoci z úterý na středu se pak systém uvolní i pro lidi mezi 30 a 34 roky.

Jak do školy

K prezenční výuce se mohou v pondělí vrátit vysokoškoláci i středoškoláci. Skončí také rotační způsob výuky tam, kde byl až dosud nařízen. Do škol se vrátí i zbývající žáci druhých stupňů základních škola a nižších ročníků gymnázií. Antigenní testy budou povinné jednou týdně, PCR testy jednou za čtrnáct dnů. Ve školách se nově budou moci používat šatny.

Zájmové kroužky a umělecké školy

Základní umělecké školy mohou začít od 24. května učit testované žáky bez omezení, bez testu nanejvýš deset žáků. Zájmových kroužků se bude smět účastnit až deset dětí bez testů. Budou-li testované, může jich být vevnitř až padesát, venku až sto.

Zoo a botanické zahrady

Zrušen bude od pondělí limit u vstupu do vnitřních pavilonů zoo či botanických zahrad pro individuální prohlídky, platit bude pouze omezení kapacity na 50 procent, dodržení 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy.

Více amatérských sportovců

Na vnitřních sportovištích, tedy například posilovnách či v tělocvičnách bude smět od 24. května společně sportovat místo dosavadních dvojic až dvanáct lidí v jedné skupině, na celé ploše jich bude smět být až třicet namísto deseti.

Cesty za kulturou

Od pondělí se na kulturních a sportovních akcích rozšíří povolený počet diváků. Za dodržení hygienických podmínek jich venku bude smět přihlížet programu až 1000, vevnitř pět stovek.

Vnitřní prostory restaurací

Jejich otevření není teprve jasné. Vláda teprve upřesní, zda se otevřou už na konci května, nebo později, i hygienické podmínky, které tam budou platit.

Změny v nošení roušek

Od pondělí se žádné nezvažují. Ve školách by mohly skončit zhruba čtrnáct dnů po pondělním rozvolnění. V letním období by se mohla pravidla uvolnit všude, zachovány zřejmě zůstanou v nemocnicích a domovech sociálních služeb. „Ještě zvažujeme rozsah, jak budou zachovány v MHD nebo obchodní sítí. Je to otázka několika týdnů, kdy to budeme rozhodovat,“ podotkla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Další rozvolňování

„Máme zpracovaný návrh, jak to bude vypadat až do října. Tento návrh chceme v pondělí projednat na radě pro zdravotní rizika, poté představit hejtmanům, široké společnosti a vládě,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Předpokládá, že do konce září by se mohly počty nově nakažených pohybovat okolo 25 na sto tisíc obyvatel za týden.