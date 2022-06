S určitou formou agrese se setkal téměř každý šofér a je jedno, jestli řídil osobní či nákladní vůz, motocykl, autobus anebo jel na kole. Potvrzuje to i poslední průzkum České asociace pojišťoven. V něm 90 procent respondentů připustilo, že se s agresivitou ostatních motoristů setkali. Potrestat agresory za volantem je v současné době složité, a navíc tresty bývají mírné. I když výjimky se najdou – jednou z nich je hojně sledovaný případ Christa Dimitrova Klisurova, jenž na dálnici D1 vybrzdil řidičku tak, že skončila s vozem ve svodidlech. Za to si odpykává dotyčný šestiletý trest ve vězení.

Zacelit pomyslnou díru v zákoně, kde právě chybí ona zmíněná definice agresivního chování, chtějí dopravní experti. V Česku se agrese podílí až na 40 procentech nehod s tragickými následky. „Je potřeba zdůraznit, že agresivita za volantem není jen českým problémem, ale závažný celosvětový. Navíc se s agresivitou na silnicích setkáváme stále častěji. Myslím si, že dozrál čas na to, abychom tento problém řešili i u nás v Česku,“ říká expert na bezpečnost v dopravě a předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Nejčastější projevy agrese



• překračování rychlostních limitů



• nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel



• kličkování v jízdních pruzích



• problikávání „překážejících“ řidičů



• předjíždění v nepřehledných místech



• gestikulace vůči ostatním



Zdroj: Platforma Vize 0

Jednání jsou na samotném počátku. Zatím nejsou ani návrhy, jak by mohla ona definici znít, či jaké tresty by za pirátství na silnici měly padat. Inspirovat se snaží odborníci v zahraniční. Některé státy totiž již konkrétní změny v zákonech provedly. „Holanďané mají agresi definovanou tak, že se jedná o úmyslné jednání, které má za cíl fyzicky či emociálně poškodit jiného účastníka silničního provozu. Pakliže se toto podaří následně prokázat, že dotyčný vybržďoval a podobně, tak řidič může s přísným trestem. Popravdě si mi ta definice líbí, obsahuje vše podstatné,“ říká Budský.

Rázný krok k potlačení agresivity za volantem například udělali maďarští zákonodárci. Kromě zákazu řízení a pokuty musí dotyční i s možným nástupem do vězení. Pokud při karambolu zemře člověk, pak se sazba nepodmíněného trestu pohybuje od pěti do deseti let. „Maďaři nás velmi pozitivně překvapili svým přístupem. Navíc nejde jen o úpravu zákona, ale tamní policisté případy chycených a potrestaných řidičů zveřejňují pravidelně na svých webových stránkách. Vysílají signál veřejnosti, že agresivitu netolerují, a ať si i ostatní dávají pozor,“ přibližuje Budský.

V Česku zatím policisté jako příčinu nehody agresivita označit nemohou právě kvůli chybějící definici. Ředitel dopravní policie Jiří Zlý při brífinku k loňské nehodovosti připomenul některé přestupky spojené s agresivním chování. „Agresivním projevem může být nepřiměřená rychlost, jízda křižovatkou na červenou nebo přes železniční přejezd na červenou či nesprávné předjíždění,“ upozorňuje Zlý.

Zmíněné přestupky ovšem budou podle nového bodového systému mnohem více sankciovány. Za jízdu na červenou přes křižovatku zaplatí provinilec na místě pokutu pět tisíc korun, ve správním řízení pak až 25 tisíc. Nyní hrozí pokuta na místě do maximální výše 2,5 tisíce korun, ve správním řízení až 5 tisíc korun.

Jen v loňském roce šetřili policisté celkem 99 332 dopravních nehod, což je oproti roku 2020 nárůst o bez mála 4,5 tisíce nehod. Na silnicích v roce 2021 zahynulo při tragických nehodách 470 osob, tedy o deset více než v roce 2020. Mezi nejčastější příčiny nehod s úmrtími patří nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (18,1 procent nehod), přejetí do protisměru (13 procent nehod) a nevěnování se řízení vozidla (12,5 procent).

V evropském měřítku úmrtnosti na silnicích patří Česku 17. místo. O něj se dělí s Portugalskem. V přepočtu na jeden milion obyvatel v tuzemsku zemřelo na silnicích 50 lidí. Z tohoto pohledu jsou nejbezpečnější silnice na Maltě (17 úmrtí na jeden milion obyvatel). Naopak na chvostu tabulky je Rumunsko s 93 úmrtími na jeden milion obyvatel.

Jakým pokutám čelí řidiči v některých evropských zemí za agresivní způsob jízdy?



Dánsko – za agresivní jízdu, při níž dojde k usmrcení člověka, jsou tresty zpřísněné o 150 procent. Za agresivní jízdu je bezpodmínečně odebírán řidičský průkaz na dobu minimálně tři roky. A řidič se musí připravit na pokutu nejméně 880 eur, což je v přepočtu cirka 22 tisíc korun. Dánští policisté pak i nekompromisně zabavují vozidlo, a to bez ohledu na to, komu patří.



Nizozemsko – Snahou je postavit agresora do čtyř měsíců před soud a zabránit tomu, aby byl dotyčnému vrácen řidičský průkaz před soudním jednáním. Pevně stanovené pokuty nejsou, ovšem zpravidla jsou vyšší než v běžných případech.



Srbsko – Srbové považují agresivní řízení za nejzávažnější přestupek definovaný zákonem o bezpečnosti silničního provozu. Sankce za jeho porušení je odnětí svobody na 30 až 60 dnů, pokuta až 1200 euro (v přepočtu zhruba 30 tisíc korun) a zákaz řízení minimálně na devět měsíců.



Maďarsko – Kromě zákazu řízení motorových vozidel a pokuty může být uložen i trest až pět let vězení v případě způsobení těžké újmy na zdraví. Až osm let může za mřížemi strávit řidič, který agresivní jízdou způsobí trvalé tělesné postižení nebo vážné poškození zdraví. Pokud při nehodě způsobené agresivní jízdou zemře člověk, pak se sazba nepodmíněného trestu pohybuje v rozmezí pěti až deseti let. O pět let více může vyfasovat řidič, pokud při nehodě zemře více než jeden člověk a k tomu způsobí hromadnou smrtelnou katastrofu.



Chorvatsko - Trestem jsou až 3 roky odnětí svobody spolu s pokutami za přestupek či přestupky doprovázené agresivním řízením. V závislosti na přestupcích, ke kterým došlo během agresivního řízení a nebo chování, může být řidiči odebrán řidičský průkaz. Na jak dlouho závisí na počtu nasbíraných trestných bodů.



Zdroj: Platforma Vize 0.